“Me pusieron a la Policía a 70 metros para escucharme. Le dije al jefe de la Federal: ‘dígale a Patricia que no me escuche’”, disparó la diputada oficialista Elisa Carrió sobre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Durante una entrevista con TN, la líder de la Coalición Cívica aseguró que Bullrich es “una persona honesta pero hizo un acuerdo con Sergio Berni”.

Carrió aseguró que tanto ella como el diputado de la Coalición Cívica, Juan López, les “toman la computadora y no es de la oposición”. Se mostró a favor de la baja en la edad de imputabilidad, aunque aclaró: “Yo no quiero Bolsonaros, ahí no me van a encontrar”.