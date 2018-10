3

El objetivo es evitar que las obras llevadas a cabo por empresas involucradas al escándalo de coimas entre empresarios y ex funcionarios que se encuentren en marcha no queden paralizadas. No perderán los contratos vigentes ni se las excluirá de la posibilidad de presentarse como proveedoras del Estado, aunque sí se las obligará a pagar un resarcimiento por los daños al erario público.

Según dijo a La Nación el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, todas las empresas que quieran participar de la obra pública van a tener que pasar por un “tamiz de control”. Se podría exigir que los accionistas clave que estén involucrados en la causa den un paso al costado, impidiendo que aquellas compañías que quieran participar del proyectos de participación público-privada no puedan tener en su cúpula a condenados o arrepentidos por hechos de corrupción.