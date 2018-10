4

Diego Maradona sugirió que se volcaría a la política y que, eventualmente, acompañaría a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una fórmula presidencial. “A mí Fidel (Castro) me dijo que tenía que dedicarme a la política. Yo iría con ella, con Cristina. Veo a la gente sufrir, que no puede llegar a fin de mes. ¿Cuánto más van a robar?”, sostuvo en una entrevista con el diario Clarín.