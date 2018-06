3

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo que la medida de fuerza de la CGT que se realizará el lunes no servirá para nada “porque no arregla los problemas de los argentinos”. De ese modo, el funcionario criticó la huelga luego de que el líder de la central obrera, Juan Carlos Schmid, dijera que no habían recibido ningún llamado para destrabar el conflicto.