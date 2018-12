Ojo con Comodoro Py: las seis causas judiciales que preocupan al Gobierno de Macri

3

La investigación mundial conocida como "Panama Papers" destapó una serie de entramados societarios del estudio Mossack Fonseca, con sede en Panamá y encargado a la creación de sociedades offshore en dicho país, reveló que el presidente Mauricio Macri aparecía como miembro de Fleg Trading. Cuando se conoció la investigación se sumó una sociedad más, Kagemusha, por lo que el presidente fue denunciado por lavado de dinero ante la justicia penal.

En agosto del año pasado se cerró la causa y los motivos fueron dos. El primero es que Fleg Trading nunca tuvo asociada una cuenta bancaria a la sociedad, por lo que no movió dinero ni tuvo la intención de hacerlo, de acuerdo a la Justicia. Mientras que en la segunda, la Cámara sostuvo que, como no había evidencia de lavado debía investigarse los motivos por las cuales no fueron declaradas ambas sociedades en el patrimonio de Macri y por ende ordenó que la investigación salga del fuero penal para pasar al penal económico.