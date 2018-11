Se va Triaca, el ministro de Trabajo que tuvo una empleada en negro y que deja a la desocupación en alza

El secretario de Trabajo, Jorge Triaca, se prepara para dejar su cargo en diciembre de este año; mañana en una conferencia de prensa con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, confirmará que dejará el cargo y explicará la forma en la que será “la transición” de estos meses. Su salida será la octava de un miembro del gabinete del presidente Mauricio Macri después del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, la Canciller, Susana Malcorra, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger

Sica, Macri y Triaca en una de las últimas reuniones que mantuvieron.

De estrecha relación con varios gremios, por mérito propio y por contacto heredados de su padre, que supo ser diputado y ministro de Trabajo entre 1989 y 1992, se vio envuelto en una serie de escándalos dentro de los cuales se reflejó la utilización del gremio intervenido SOMU para pagarle el sueldo a su empleada doméstica, Sandra Heredia, a quien el secretario saliente maltrató en un audio que se viralizó. A eso se le sumó además que durante el tiempo que trabajo como casera de la familia Triaca estuvo en negro.

Ahora bien, qué números deja la gestión de Triaca en el mercado laboral

El primer indicador en materia laboral que difundió el INDEC después de su normalización correspondió al segundo trimestre de 2016. Allí la desocupación registró 9,3% del total de la población económicamente activa. Es decir que de 12.503.000 que se encuentran en los 31 aglomerados urbanos que toma el INDEC para medir la desocupación 1.165.000 se encontraban desempleadas al en esa fecha. Tres meses después esa cifra se redujo hasta 8,5% para cerrar el 2016 con una desocupación del 7,6%.

Los despidos fueron una moneda corriente en las denuncias de la oposición.

El primer trimestre del 2017 evidenció una fuerte suba de desempleo que se ubicó en el 9,2% es decir casi igual que la primera medición del INDEC. Después se volvió a dar el mismo escenario en el segundo trimestre con una reducción al 8,7%; para el tercero volvió a bajar 0,4 puntos porcentuales para ubicarse en el 8,4%. El año 2017 se cerró con una desocupación del 7,2%, una cifra menor que a la del 2016.

El 2018, año en el que se desató una crisis económica como consecuencia de los problemas del tipo de cambio, arrancó nuevamente con una fuerte subida con los dos anteriores y el desempleo se ubicó en 9,1% durante el primer trimestre. Sin embargo, y a diferencia de los dos años anteriores, el segundo trimestre no evidenció una baja sino una alza del desempleo que se ubicó en el 9,6%. “Y eso que no fue tan malo el segundo trimestre porque veníamos con la cola de un buen año por lo que las próximas cifras serán más duras”. Eso quiere decir que al junio de este año se registraron 1.239.000 personas que no tenían trabajo, por ende si se compara ambos aspectos hay 74.000 personas más que no tienen trabajo que la comienzo de la gestión de Cambiemos.

Las cifras del tercer y del cuatro trimestre de 2018 van a ser muy duras y el desempleo puede estar por encima del 10%

Sin embargo si hubo un aumento en la cantidad de personas con trabajo en el país. Es que la población económicamente activa aumentó en 300.000 personas entre el segundo trimestres de 2016 y el mismo lapso de 2018. De 11.338.000 trabajadores en 2016 se pasó a 11.642.000 en 2018.

La cantidad de puestos de trabajo

Las mediciones del Sistema Integrado de Previsión Argentino (SIPA), en su último boletín de agosto de 2018 sostuvo que hay hay 4 mil trabajadores registrados menos que en agosto de 2017 (0,0%) y 222 mil más que en agosto de 2016 (1,9%), sin embargo con respecto a agosto de 2017, hay 38 mil trabajadores más en relación de dependencia (0,4%).

En cuanto a la estadística en general la cantidad de asalariados en el total del país se mantiene desde marzo del 2017 por encima de los 6.200.000. Sin embargo en las estadísticas oficiales se desprende que la expectativa de generación de empleo por parte de las empresas privadas se desplomó durante el 2018 hasta alcanzar un saldo negativo, es decir, que directamente se desprenderán de empleados.

Algunas mediciones privadas dan una cifra aún más alta. Por ejemplo el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que dirige el concejal kirchnerista de San Martín, Hernán Letcher, sostiene en uno de sus últimos informes que durante los primeros diez meses de 2018 la cantidad de despedidos asciende a 59.969. La metodología utilizada por el CEPA, según se desprende de sus informes, son “datos de diversas fuentes, tanto primarias – con testimonios de trabajadores en primera persona- como secundarias, a partir de información periodística que cubrió en distintos puntos del país movilizaciones, denuncias, concentraciones frente a la administración pública y/o empresas, y en general, distintos hechos de conflictividad socio-sindical que revelaron una situación de pérdida de puestos de trabajo o suspensiones de trabajadores. Adicionalmente, se consultaron fuentes sindicales que aportaron datos agregados sectoriales sobre cantidad de despidos y suspensiones en cada rama de actividad o en empresas específicas”.