Bergman en BigBang: "Me gustaría que venga Tesla, que haya innovación y nuevas tecnologías"

Con la mirada puesta en la innovación, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, se mostró optimista respecto al futuro de la “movilidad eléctrica” en la Argentina, y en particular a partir de la llegada de autos eléctricos.

En diálogo con BigBang, el funcionario aseguró que hubo cambios en las normativas para empujar al sector: “Me gustaría que venga Tesla, que haya innovación y nuevas tecnologías”.

Sergio Bergman en la redacción de BigBang.

Bergman relató que hace un año y medio no se podían patentar autos eléctricos. “La movilidad eléctrica llegaba al país como si fueran juguetes. Se reglamentó, se hizo una ley, y ahora se está empujando el sector, logramos que se homologuen las licencias y se los pueda importar, patentar y que puedan circular”, se entusiasmó el secretario.

El objetivo es que de cara a los próximos años la Argentina pueda desarrollar un mercado de movilidad sustentable que no requiera de combustibles pesados, como la nafta y el gasoil. En una primera etapa el foco está puesto en el transporte público, tal como hicieron ciudades como Londres y París, que de cara a los próximos dos años comenzarán a llevar adelante la conversión eléctrica en los medios de transporte.

“Argentina no tiene establecido un plazo sobre cuándo se va a reemplazar todo el parque automotor de nafta a autos eléctricos, pero sí hay un cambio de matriz energética”, sostuvo Bergman a BigBang. “No se quiere discutir por el combustible, la matriz o el parque automotor, sino por la calidad del aire”, remarcó.

En este sentido, el funcionario recalcó que ya hay autos eléctricos que se utilizan en la Argentina, y que existe un cupo de 3.000 para que lleguen a manos de privados. “Todavía no tienen valores competitivos, pero se van a bajar los aranceles de importación y se va a generar mayor infraestructura, porque llegamos con la matriz energética colapsada. No se puede avanzar mucho con la movilidad eléctrica cuando no tenés la electricidad para producir”, puntualizó.

Además, Bergman sostuvo que no se busca plantear la discusión por el uso del combustible, la matriz o el parque automotor, sino por la “calidad del aire”. De hecho, el secretario de Ambiente explicó a BigBang que es necesario llevar a cabo una modificación producto del efecto del cambio climático. “Es una evidencia, vemos intensidad de lluvias con inundaciones, profundas sequías, la intensidad y la alternancia no ocurría, eran eventos puntuales”, señaló Bergman.

En este contexto, sostuvo que “lo que sucede con el clima no es habitual”, y que “somos un país mucho más tropical, con inviernos menos fríos”. “Eso nos cambia la vida cotidiana, los que menos tienen son los que más pierden”. “Hay cambios de hábito que nos van a ayudar muchísimo, como la separación en origen de los residuos; y la economía circular: reducir la cantidad de basura, reutilizar lo que se pueda y por último el reciclaje, tiene que ver con la eficiencia de los materiales”.