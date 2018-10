Cómo es el operativo para encontrar a Sheila y la hipótesis de la venganza que apunta contra su mamá

La Policía de la provincia de Buenos Aires busca intensamente a Sheila Ayala, la nena de diez años que desapareció hace cinco días mientras jugaba en un predio de la localidad bonaerense de San Miguel. Alrededor de 150 efectivos de distintas reparticiones policiales, canes de rastreo y buzos tácticos refuerzan hoy el operativo que se encuentra integrado por oficiales de las Jefaturas Distritales de San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz y Pilar.

La menor de 10 años es intensamente buscada por la familia.

Además, participan de la búsqueda efectivos especializados de la Unidad Cinotécnica y de Policía Científica con con canes de rastreo, personal de la Superintendencia de Seguridad Siniestral con un móvil de rescate con embarcación y grupos de buzos tácticos, y oficiales de Infantería y Caballería.

El operativo comenzó esta mañana a las 07:00 horas y tuvo como punto de partida el Club de Polo San Miguel, sito en calle Pardo y Gaboto, jurisdicción de Comisaría 3° de San Miguel, dependiente de la Jefatura Departamental Pilar.

La madre de Sheila en el centro de la investigación.

Los vecinos del barrio también colaboran con el operativo de rastrillaje para dar con la menor de edad. Mientras avanza la investigación, crece la angustia y también las acusaciones cruzadas dentro del círculo íntimo de la menor desaparecida. Esta mañana, por primera vez desde que empezó la búsqueda, habló la mamá de Sheila, Yanina. La mujer se defendió de las primeras versiones que apuntaban en su contra y contraatacó: "El padre sabe quién se la llevó y no me quiere decir a dónde".

Pero la Justicia hace días le quitó la tenencia a ella de Sheila, que se había ido a vivir con su padre y sus hermanos. En efecto, el hombre había conseguido no sólo la guarda, sino que además gestionó que le depositaran a él un plan social que Yanina cobraba. "La madre me dijo que me iba a hacer algo que no me iba a olvidar pero yo no le di importancia porque siempre amenazaba con lo mismo", apuntó el padre de Sheila, Juan Carlos.

Los investigadores analizan ahora si la desaparición de la menor podría haber sido planificada por su propia madre a modo de "venganza". La hipótesis se fortaleció después de que los perros rastreadores llegaran hasta la casa de la mamá, que vive lejos de donde desapareció la nena, y después no pudieron continuar con el rastro.