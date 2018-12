Apareció Kimey, el nene de 3 años que era buscado en Solano, y hay dos hombres detenidos

Desde ayer era intensamente buscado en San Francisco Solano, en la zona sur del conurbano bonaerense Kimey Dominic Ferreyra De Moraiz de 3 años de edad. Fue hallado esta tarde con vida a unas 20 cuadras de su casa y dos hombres fueron detenidos.

La Policía Científica analizó primero la casa del menor pero gracias a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona detectaron que un hombre tomó al menor cuando caminaba por el barrio. Y así comenzó la búsqueda.

El menor tiene 3 años.

La madre contó en los medios que ayer fue al gimnasio, luego pasó por la casa de un vecino y dejó al menor al cuidado de un amigo. La búsqueda se activó ayer por la tarde, cuando la mujer recibió un mensaje del hombre que cuidaba a Kimey en el que le avisaba que el menor había desaparecido. El amigo de la madre, tiene 16 años y se descuidó porque se puso a jugar a la Play.

La denuncia fue radicada por la noche y un equipo de efectivos comenzaron con la búsqueda. "Me había ido justo al gimnasio y desapareció a las seis de la tarde. Los vecinos me dijeron que lo vieron jugando en la plaza cerca que queda a una cuadra de casa, pero nadie vio si alguien se lo llevó. La mayoría lo conocía y lo dejaron jugando. Él sabía cómo abrir la puerta de casa y se escapó. Creemos que una familia lo levantó y se lo llevó", había contado en la mañana de hoy ante las cámaras televisivas.

En las imágenes que lo registraron caminando solo por la vereda de la casa en donde estaba bajo el cuidado del amigo de la madre se puede ver que vestía con un short de baño celeste, descalzo y con una musculosa.

Luego se lo ve en brazos de un hombre. Pero también hay testigos que aseguran haberlo visto sin remera. "En la plaza ya lo vieron sin la remera. Solamente quiero que me lo devuelvan. Ayúdenme a buscar a mi hijo y que me lo traigan", había rogado la mujer.

Dos detenidos

Según confirmaron los vecinos, reconocieron al hombre que caminaba con el nene por las imágenes difundidas en los medios. "Mi hijo vio que era el vecino, el rengo", inició su relato una señora que vive enfrente de la casa en donde fue rescatado el menor.

"Lo reconocimos y nos acercamos en la casa. Mi hijo miró por la ventada y lo vió. Tenía mucha sed", detalló la vecina y sumó que Kimey estaba en una habitación sin muebles y con materiales de construcción.

La casa en donde estaba Kimey.

"Llamamos a la Policía y los agentes lograron retirarlo. Le dimos un juguito y un alfajor. Tenía sed. Estaba sin remera y no se lo veía golpeado", contó conmovida por la situación.

"Estoy mal porque no entiendo cómo lo tenía ahí retenido. No sé, no entendemos qué quería. Acá hay muchos chicos jugando solos, nunca pasó algo así en el barrio", sumó.

Una vecina de la casa contó que reconoció al niño.

Luego se concretó la detención del hombre. Según trascendió, tendría nacionalidad paraguaya, lo apodan "el rengo" y se dedica a hacer carteles para la vía pública a pedido. "Es una persona que creíamos buena, no sé. Algunos dicen que tiene cara de loco pero nunca imaginamos algo así", sumó otra vecina. Más tarde se supo que otro hombre, que sería el dueño de la propiedad, también habido sido detenido.

La propiedad en la que este hombre mantuvo mantuvo retenido al menor es una vivienda que está unida a otras, por lo que son varios los que viven en el mismo terreno. El mismo está subdidivido y el resto de los residentes de la propiedad intentaron frenar a los vecinos que arrojaban piedras y botellas al portón de ingreso.

EL REENCUENTRO

Kimey se reencontró con su familia.

La mamá del niño se acercó a la comisaría donde trasladaban al menor y allí se produjo el encuentro. El menor ahora está siendo evaluado por médicos para determinar si fue golpeado o abusado.