Florencia Peña admitió que con su novio son partidarios del poliamor, ¿qué otras parejas lo practican?

Un gran debate se armó en las últimas horas después de que Florencia Peña reconociera públicamente que ella y su futuro marido, Ramiro Ponce de León, tienen una relación abierta donde practican el "poliamor".

Sin embargo, la actriz no es la única que admitió mantener este tipo de vínculo, ya que en los últimos años fueron muchas las parejas que se animaron a contar que eligen como estilo de vida, una forma de amar mucho más libre y fuera de prejuicios.

Florencia Peña, y su pareja, Ramiro Ponce de León, tienen una relación libre.

Elena Roger y Marino Torre

Uno de esos matrimonios que practican el poliamor es el de Elena Roger y Mariano Torre, quienes se animaron a decir en una entrevista que suelen mantener relaciones sexuales con otros, pero que la única condición para hacerlo es que ambos se cuenten la verdad.

"Somos libres. Si tenemos sexo con otra persona nos lo contamos. Tenemos un contrato que, reconozco, es poco común. Pero a nosotros nos funciona y creo que es maravilloso", admitió el actor en el 2016, cuando brindó una entrevista para la revista Pronto.

Allí aclaró además que los dos creen que "el amor no es posesión", ya que de lo que más disfrutan es de "la libertad".

Elena Roger y Mariano Torre han confesado que tienen relaciones sexuales con otras personas.

Sandra Borghi y su marido

A principios de este año, y en medio de un debate sobre la monogamia y el poliamor, la panelista de Nosotros a la mañana, Sandra Borghi, reveló que para ella "no existe la monogamia", y aseguró que en el futuro todas las parejas van a hacer público que tienen relaciones con otras personas.

"Con mi marido(Fernando Cassanello) tenemos una relación muy sincera. Piensen lo que quieran. Juro que tenemos un contrato que se titula ‘Contrato de este amor’. Ese contrato, que envuelve un gran amor, tiene claúsulas. La letra chica de ese acuerdo es parte de mi intimidad. Pero tenemos una relación muy sincera, ni sana ni insana, sincera. Nos decimos la verdad”, aseguró.

Tilda Swinton, su ex marido y su novio

La reconocida actriz británica Tilda Swinton es una referente en lo que respecta a relaciones basadas en el poliamor. En más de una oportunidad la artista confesó que vive con sus hijos y con su novio, el pintor Sandro Kopp.

Sin embargo, la pareja también mantiene un vínculo con el padre de los chicos, el escritor John Byrne, quien a su vez tiene otra mujer. Sobre esto, la actriz sostuvo que es una dinámica que le funciona, por lo que incluso a veces se van de vacaciones todos juntos.

Tida Swinton vive con su novio, y ambos tienen una relación sentimental con el ex marido de la actriz.

La periodista Gabriela Wiener

La periodista peruana Gabriela Wiener es reconocida en el mundo por su talento a la hora de ponerse en la piel de los protagonistas de sus historias. Sin embargo, una parte de su vida también llama mucho la atención, ya que hace algunos años confesó que actualmente vive con su marido Jaime y con su mujer, Rocío.

Además, los tres conviven con una niña de 11años, fruto de su amor con su esposo, y con otra beba de dos años, que nació de la relación entre su marido y su mujer.

"No puedo negar que me brillan los ojos cuando de repente sé que voy a tener un hijo, que ese hijo a mi edad, que yo ya tengo una hija de once años, es el hijo de la mujer que amo y de la hombre que amo, un hijo biológico de ellos y que lo vamos a criar los tres", contó con sinceridad en una entrevista para Infobae.

Gabriela Wiener vive con su marido y su mujer, más los hijos de ambas.

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León

Luego de que se filtraran algunos chats y audios de una supuesta amante de Ramiro Ponce de León, el actual novio y padre del bebé de Florencia Peña, la actriz decidió salir a dar explicaciones y aseguró que esos mensajes no fueron parte de una infidelidad, sino que se trata de una relación de poliamor.

Florencia Peña confesó que practica el poliamor con su futuro marido.

En este contexto, la actual jurado del Bailando por un sueño sostuvo que ambos son libres de estar con otras personas, y que ella ya estaba al tanto de que esta otra relación de su marido existía.