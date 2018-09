Horror en Cañuelas: una chica de 14 años denunció que fue manoseada en el colegio por un sacerdote

Un religioso del colegio parroquial Santa María, en Cañuelas, fue denunciado en las últimas horas por una alumna de 14 años, quien lo acusó de haberla acosado y manoseado dentro de la institución.

Aunque los hechos ocurrieron hace un mes, la terrible situación se hizo pública recientemente porque la víctima decidió escribirle a sus ex compañeros un mensaje para que sepan lo que vivió. "Me quiso tocar y me manoseó. Me decía que iba a estar todo bien, que me quedara tranquila”, dijo para darle comienzo a su triste relato.

Una chica de 14 años denunció haber sido manoseada y acosada por un sacerdote que daba catequesis.

El denunciado es un sacerdote llamado Carlos, de 47 años, que estaba a cargo de la catequesis del colegio, tanto en la quinta de la calle Mosconi como en la sede de la calle Del Carmen. Según publicó el medio local El ciudadano cañuelense, cuando estalló el escándalo el acusado dejó su cargo.

Aunque los abusos habrían ocurrido semanas antes, la adolescente quiso hacer pública su tristeza en las últimas horas, y por eso les envió a sus ex compañeros un mensaje de Whatsapp donde detalló algunas de las cosas que sufrió junto al profesor.

"¿Te acordás cuando me vino a buscar? Era un martes. Bueno, me llevó a la oficina atrás de la preceptoría. Ahí hablábamos todo piola. Y sacó un tema de conversación. Bardeaba a mi mamá. La re bardeaba", explicó la chica al comienzo y luego varios conocidos de la víctima contaron que el sacerdote solía retirar a su compañera del aula mientras estaba en clase.

"Cuando abro la puerta me pone el pie. Y me abraza de la cola. Me toca la cola básicamente. Y me decía que iba a estar todo bien. Y atinó a querer tocarme adelante. Yo le di un manotazo y me puse a llorar. No sabía lo que podía hacer", agregó la adolescente en una conversación que fue enviada a sus ex compañeros y amigos.

Además de relatar esta situación, la chica también sostuvo que después de escuchar estas palabras se puso muy mal y que el religioso en lugar de dejarla tranquila, la siguió hasta donde estaba sentada para decirle que no regresara a clase en ese estado porque era ella la que iba a perder si otros se enteraban de lo que había pasado.

Una de las situaciones de acoso habría ocurrido en una oficina de la escuela.

Tras este íntimo y revelador mensaje, la familia de la joven hizo la denuncia el pasado fin de semana, y la Fiscalía N°1 de Cañuelas comenzó una investigación que quedó a cargo del fiscal Lisandro Damonte.

Como primera instancia, Damonte elevó un pedido de informes al Obispado de Gregorio de Laferrère y al Complejo Parroquial, al mismo tiempo que le solicitó a las instituciones la ubicación del cura denunciado, para poder notificarlo sobre su situación.

La escuela hizo público un comunicado donde se reveló que el sacerdote fue apartado de sus funciones.

Por su parte, los padres de la víctima decidieron cambiarla de escuela, mientras que los directivos del colegio le habrían pedido al acusado que por el momento no regrese a cumplir sus funciones habituales.