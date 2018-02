Jujuy busca cobrarle a los extranjeros que se atiendan en hospitales públicos

Se trata de una reforma del sistema de salud que plantea exigir un reembolso al país de origen, en particular a aquellos que son pacientes recurrentes.

La provincia de Jujuy quiere incorporar una ley de "recupero financiero", mediante la cual aquellos extranjeros que se atiendan en los hospitales públicos locales paguen por este servicio direccionándose el cobro a sus prestadoras de salud o a sus estados de origen.

El ministro de Salud Jujuy, Gustavo Bouhid, indicó que es un proyecto de ley aún en diseño, que se incorporará a un nuevo plan de reestructuración estratégica y general del sistema sanitario.

El ministro de salud Gustavo Bouhid impulsa el diseño del proyecto de ley.

"Jujuy no tiene, como otras provincias, una ley de recupero. Lo que queremos es lograr el reintegro de quienes tienen la capacidad de pago y no le abonan a los hospitales públicos, ya sea que posean obras sociales nacionales, provinciales, sindicales, ART; y también queremos recuperar la plata que la provincia gasta en la atención de los ciudadanos extranjeros", explicó Bouhid.

En lo que a la atención de extranjeros se refiere, detalló que existe una "ausencia de reciprocidad" con otros países que "no es justa", ya que al argentino en el exterior en la mayoría de los casos paga por su atención, por lo que la intención es, en primera instancia, generar acuerdos de correspondencia mutua.

La idea dle Gobierno de Jujuy es que los Estados se hagan cargo del pago de la atención médica.

"Si no se logra ese acuerdo de reciprocidad, nosotros creemos que hay que hacer como en cualquier país del mundo, donde uno le pide una tarjeta de asistencia al viajero o seguro de salud, que paga al ingresar", indicó al revelar que se está analizando la generación de un instrumento para que exista un cobro por la atención.

En ese sentido, agregó que la idea es que la exigencia de ese reembolso "se le haga en primer lugar al país de origen" de la persona, en particular sobre aquellas que mantengan una atención recurrente, no así ante los casos de emergencia.

"Al menos en nuestra provincia, que es limítrofe, la realidad es que gastamos mucho en la atención al extranjero y creemos que parte de ese gasto se puede recuperar, porque sí hay capacidad de pago de parte de los estados", aseguró el funcionario.

En enero pasado Jujuy logró un "hito" a nivel país, al firmar un primer acuerdo de reciprocidad con la provincia de Antofagasta en Chile, en plena visita del Papa Francisco. Allí se puso a disposición médicos y ambulancias jujeñas del lado chileno para cubrir posibles atenciones en el trayecto paso de Jama- Calama.

El proyecto buscará mantener acuerdos de correspondencia de atención médica entre países.

Además se acordó que en adelante "los pacientes de la provincia se atiendan en Antofagasta y los de ellos en Jujuy", precisamente esa es la correspondencia que se pretende alcanzar para seguir manteniendo la gratuidad del servicio a extranjeros.

"Nosotros cruzamos la frontera y nos cobran en el hospital, sin embargo cuando vienen a este lado de la frontera los atendemos gratuitamente. Y no hacemos referencia a aquel ciudadano que sufrió de algo de manera ocasional, sino a aquellos que cruzan para hacerse atender con tratamientos caros y prolongados, como en el tema oncológico", resumió.