La interna política en Facultad de Medicina: denuncias de abuso, persecución y docentes protegidos

La facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se vio conmocionada durante los últimos días a raíz de tres denuncias anónimas de parte de un grupo de alumnas contra Matías Perli, que es uno de los 370 ayudantes que tiene la cátedra de Inmunología.

Según detalla una de las alumnas, que ratificó la denuncia ante el Departamento de Género y Abordaje Inclusivo que tiene la facultad, –cuando ella solo tenía 17 años- el docente le pidió hace tres años a través de las redes sociales que le pasara fotos desnuda.

Perli es uno docente reconocido en la Universidad por participar de muchas movidas dentro del establecimiento, como asambleas y festivales. “Es un docente con bastante compromiso para con su trabajo”, relató una fuente consultada sobre las denuncias que recibió el ayudante.

Además, es conocido por ser el administrador de una página llamada Memes Fmed, en la que cuestiona diferentes aspectos de la universidad. Por ejemplo, critica el manejo privado de recursos de la casa de estudios y el régimen de los concursos manejados por el oficialismo.

En los últimos días, Perli recibió “tres denuncias anónimas en una página anónima”, remarcaron las fuentes consultadas. “Bastante desprolijo. Esta página las difunde: una es de una chica que no se conoce. La otra es de una ex que él mismo confesó que se trató de una relación toxica de las dos partes. Además, reconoció lo que la denunciante dijo”, detallaron.

Y agregaron: “La que más está retumbando es la de la chica que tenía 17 años, que se metió en un chat de la facultad de medicina a través de las redes sociales. Ella lo empezó a seguir a Matías y viceversa. Es una denuncia de hace tres años, él la sacó del chat porque era menor y porque no estudiaba medicina, estaba por terminar el colegio”.

Según le informaron a este portal, “él le empieza a hacer ´chistes´ y le sugiere que se manden fotos desnudos. Ella le puso un alto y después de tres años decide denunciarlo”. Así fue: la joven que se animó a formalizar la denuncia relató que ella formaba parte de un grupo en las redes que está integrado por estudiantes que quieren ingresar a la Facultad de Medicina.

El mismo, según denuncio la estudiante, era manejado por Perli. La chica, que pidió que su identidad no trascendiera por motivos de seguridad, dijo que el docente la buscó en Instagram, la contactó por privado y se ofreció para ayudarla en la etapa de ingreso. A su vez, le pidió que le enviase una foto desnuda en reiteradas oportunidades, hasta cuando ella cumplió 18 años.

El Departamento de Género y Abordaje Inclusivo emitió un informe social donde señala que "se puede observar una situación de acoso sexual y abuso de poder a través de redes sociales por el denunciado perteneciente a esta Institución hacia la denunciante".

Además, marcaron que la joven sufrió una situación de "vulnerabilidad y humillación" en un ámbito institucional "donde debe prevalecer la formación y enseñanza adecuada para los educandos". Razón por la cual activaron el protocolo de la UBA en estos casos.

“Se sugiere activar el protocolo de intervención institucional ante denuncias de violencia de género, acoso sexual y discriminación de género en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, aprobado por Resolución (CS) n°: 4043/15”, sumaron.

Y continuaron: “Pedimos que el caso pase al equipo Interdisciplinario de este Departamento para conocimiento y evaluación de la problemática planteada". Previamente, Jorge Geffner, profesor y titular del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología, ya había separado del cargo a Perli, tal y como “dicta el procedimiento” en este tipo de casos.

Pero para una docente de la Facultad de Medicina consultada por este portal, esta historia tiene una trama e intereses ocultos. “La Facultad nunca lo notificó y esa información se filtró. Perli tiene una página con mucha llegada y difusión, que pisaba muy fuerte a base de memes de la facultad de medicina”, le señaló a este sitio.

Y agregó: “A partir de esta página evidenció el manejo mafioso a cargo de Franja Morada y la agrupación ´Nuevo Espacio Medicina´ (oficialista). A mí me amenazaron con golpearme, de sacarme cargos y no milito, sólo soy una docente. Esta misma agrupación está a cargo de esta secretaría de denuncias de género (la que terminó exponiendo los casos de acoso sexual)”.

Esta misma fuente resaltó que Perli debe “hacerse cargo” de lo que hizo, pero advirtió que hay hechos aún más graves que fueron cometidos y escondido en la facultad: “En la Facultad de Medicina hay docentes que han violado, con penetración, a alumnas en un aula. Pero como son parte de la gestión de esta mafia nefasta que reina en la facultad no sale en ningún lado. Hay una agrupación política utilizando esta denuncia de las chicas para ganar votos”.

BigBang se comunicó con Jorge Geffner, docente de 63 años, que tiene a cargo 370 ayudantes, entre ellos a Matías Perli. "Se tratan de estudiantes de cuarto, quinto y sexto año. Tratamos de hacer una enseñanza personalizada para 1600 alumnos por año”, explicó.

Geffner fue el responsable de separar del cargo al docente cuando se enteró de las acusaciones por “acoso sexual”. Sin embargo, antes de dar rienda suelta a la entrevista, no dudó en apoyar a su equipo de trabajo. “Es excepcional desde todo punto de vista este cuerpo docente”, expresó.

“El sábado anterior unos de los ayudantes me comunica que otro ayudante tenía una denuncia en relación a violencia de género. Yo lo que hago es mandar un mail a todo el cuerpo diciendo que esta persona en cuestión iba a ser suspendida en toda actividad hasta que la denuncia se formalice”, detalló el profesor de la Facultad de Medicina sobre el protocolo que utilizó.

Y sumó: “Esa es mi única participación. Mientras no haya una resolución al respecto, esta persona seguirá marginada. Ayer a la noche, en el programa de Eduardo Feinmann por A24, pusieron una foto – que generó todo el revuelo en las redes sociales- de ambos involucrándonos en la denuncia. Yo no tengo una denuncia de ningún tipo”.

Si bien advirtió que en el desarrollo del ciclo que conduce el periodista de América TV señalaron que él fue el responsable de separar a Perli, sostuvo que lo “escracharon" al publicar su foto: “Es un golpe, no estoy acostumbrado. Estoy acostumbrado a discusiones por el manejo de recursos, pero no a una denuncia así. A mí me molesta. Hace más de 30 años que doy clase en la facultad…”.

“Me considero querido y respetado por gran parte de los alumnos. Recibí el apoyo desmedido de muchas personas de la facultad. Estoy con los botines de punta, si alguien denuncia algo que es falso iré hasta las últimas consecuencias. Yo soy crítico de la actual gestión, pero no recibí ningún tipo de amenazas. Pero cuando sos una persona critica te marginan”, contó.

Y explicó: “Como profesor estoy hace 23 años y jamás integré un jurado de concursos porque soy crítico y parece que está mal. Pero sí recibí un trato discriminatorio por mis críticas. Estoy muy acompañado incuso por la comisión de mujeres”.

“Matías es un ayudante que conozco hace tres o cuatros años. Tiene una página crítica para la actual gestión de la Universidad”, sostuvo, consultado por la división política en la Facultad.

Y siguió: “A nivel estudiantes hay dos grandes corrientes (Franja Morada y Nuevo Espacio Medicina) y el año pasado las agrupaciones de izquierda ganaron las elecciones del centro. Matías denunciaba cosas ´denunciables´ de la facultad, como el régimen de los concursos, manejos de fondos - recursos que no son abiertos y deberían serlos-, y actitudes que pueden ser tildadas de persecutorias”.

Según explicó, el oficialismo tiene la amplia mayoría del consejo directivo de la facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. “La izquierda son la minoría, tiene 1 consejero entre 16”, sentenció.