La viuda del escenógrafo contra La Trinidad: "Fue como si le hubieran disparado en la arteria"

Gabriela Cancelli es parte de una dura batalla que tiene un sólo objetivo: darle a conocer al país “la verdad” de lo que le ocurrió a Sebastián Seijas, el escenógrafo de 43 años, muy querido y respetado en el mundo de la televisión que falleció domingo 4 de noviembre al mediodía tras ser operado de urgencia por más de 10 horas en el Sanatorio Los Arcos.

Seijas, padre de dos hermosos hijos, Sofi (10) y Nico (1), realizaba la escenografía para Canal 9 desde hace 17 años. Sin embargo, un dolor en el pecho y un mal diagnóstico de un médico provocaron que en tan sólo una semana su vida se apagara.

Según le contó Cancelli a BigBang, ambos decidieron asistir a la guardia del Sanatorio La Trinidad de Ramos Mejía después de que Seijas acusara algunos dolores en el pecho. Cabe resaltar que el hombre de 43 años padecía de una arteria aorta dilatada congénita.

Al ser atendidos por el profesional de turno, este le realizó distintos chequeos luego de que el escenógrafo le hablara de su enfermedad. “Hay una sola verdad de lo que pasó, injusta, y en mi mente sólo quiero que no le pase a nadie más esto. Que no haya otro Sebastián Seijas. Esto se podría haber resuelto de otra forma, y hoy habría otro resultado”, dijo Cancelli.

El comunicado de prensa de La Trinidad.

El establecimiento médico señaló en un comunicado de prensa que al profesional de canal 9 le realizaron diferentes controles: saturación de oxígeno; frecuencia cardíaca, y electrocardiograma; al tiempo en el que aseguraron que todos esos análisis salieron “normales”.

Lo cierto es que la viuda, molesta por ese comunicado de prensa del Sanatario, detalló que el profesional que atendió a su marido “no indagó” sobre la deficiencia en la arteria aorta que padecía Seijas y que era controlada a base de medicamentos.

“Hizo un par te estudios. La tomografía no la hizo con contraste, como era debido. Ni siquiera nos dijo que volviéramos al otro día para chequeo. Ese señor nos dio un diagnóstico equivocado. Yo no estoy hablando para estropearle la vida a nadie, yo solo no quiero que no le pase esto a más nadie”, dijo.

Y sumó: “Una vuelve a la casa tranquila para que le pase el dolor muscular –el diagnostico que recibió Seijas en La Trinidad- y pasa otra cosa”. Ante la consulta de este medio, Cancelli sostuvo que el médico que los atendió lo diagnosticó con un “fuerte dolor muscular” y le dio medicamentos “no aptos” para pacientes de riesgo cardíaco.

“La medicación que le indicaron (diclofenac o ibuprofeno 600) no era la que correspondía porque esos medicamentos no son para pacientes cardíacos y que eso obligaba a que se le realizaran todos los estudios específicos y técnicos que no se le hicieron gracias al erróneo diagnóstico. Todo esto antes de dejarlo salir caminando con la idea de que eras un hipocondríaco”, sostuvo.

Cancelli remarcó que el profesional le dijo a su difunto marido que era un “hipocondriaco”, es decir, que sus dolores se debían a una obsesión con la idea de tener una enfermedad grave no diagnosticada. A raíz de este diagnóstico, Seijas se dirigió a su casa con la esperanza que su dolor se desvaneciera, pero solamente se agravó hasta el punto de hacerlo perder el conocimiento.

Una vez que el escenógrafo se descompuso a los pocos días de haber recibido como diagnóstico que solo se trataba de un dolor muscular, decidieron volver a La Trinidad para internarse, pero desde el sanatorio les señalaron que no contaban con el lugar disponible en ese momento. Por esta razón, él y su mujer optaron por dirigirse hacia el Sanatorio Los Arcos.

“En los Arcos recibí una atención excelente. Lo primero que me preguntó la médica que lo atendió ahí fue si la tomografía había sido ´con o sin contraste'. Me dijo que fue un error haberla hecho sin contraste. Ellos (por La Trinidad) lo discuten a muerte”, agregó y sumó que desde la clínica de Ramos Mejía se comunicaron con ella para hablar sobre las causas del fallecimiento.

"Yo me reuní con ellos. Incluso usaron muchos términos médicos y palabras que yo no manejaba para aturdirme, pero sí me dieron la derecha de que el medico procedió mal en dejarnos ir. Que era un ´dolor meramente muscular´ y que ´usted está un poco hipocondriaco´ nos dijo. Nos fuimos de ahí con la tranquilidad de que esto no provenía de la arteria”, añadió.

“Me quisieron ver cuando fui a Canal 9 a buscar las pertenencias de Sebastián. Yo no me negué, pero tuvimos una conversación brava que quisieron ganar. Por eso me dolió el comunicado que sacaron minutos después”.

La mujer que llevaba enamorada de Seijas desde que tenía 14 años le contó a este portal que el escenógrafo entró “consiente y con baja presión” a Los Arcos. “Estuvo consiente hasta que le hicieron la tomografía computada y el cuadro se empezó a complicar”, reveló.

Y detalló: “De inmediato me llamaron estas doctoras que se agarraron la cabeza y no podían creer de que no hayan detectado esto antes. Con un estudio más profundo se podía ver. Ese mismo día programaron una cirugía de emergencia que duró 10 horas y no 8 como dicen”.

Sebastián Seijas fue intervenido por el Doctor Vega, cardiólogo del Hospital Favaloro. “Vino con un corazón artificial y la intervención duró 10 horas. Fue muy compleja, el médico me dijo que fue como si le hubieran dado un disparo a la arteria y afectó al resto del cuerpo”, reveló.

Y aclaró: “Con esta operación de urgencia teníamos un riesgo de 80% de mortalidad, mientras que teníamos un 50% con una cirugía programada. Si ese lunes teníamos estudios más profundos, con otro diagnóstico, la historia sería otra. Uno confía en los médicos, porque no le queda otra".

Al finalizar la entrevista, Cancelli –quien se mostró con una fortaleza digna de pocos y hasta admirable- señaló que decenas de personas que comunicaron con ella a través de Instagram para contarles que sufrieron hechos similares en La Trinidad de Ramos Mejía. “Le pasó a mucha gente, recibí un montón de casos similares a lo que le pasó a Sebastián en Instagram”, dijo.

En esa línea, expresó que su deseo y objetivo es que esto no siga ocurriendo: “Sebastián trabajaba en un medio, pero hay gente que no tiene como denunciar. Arruinó una familia. Lo conocí cuando teníamos 14 años, tuvimos a Sofi, 10 añitos, está muy triste, y a Nico que tiene un año. Nos destruyó una persona que no nos dijo señores esto puede venir por ahí, vuelvan mañana”.

Por último, advirtió que esta causa la seguirá a través de la Justicia. “Lo voy a hacer porque necesito que me expliquen el porqué. Fueron ellos los que me despertaron a mí. Yo no accioné, sólo conté la verdad. Están muy asustados porque saben que se equivocan. Esta gente tiene personas nefastas trabajando y por a ir por la vía judicial”, concluyó.

Consultados por este medio, desde La Trinidad avisaron que, por ahora, solo se limitaran a referirse a este tema a partir del comunicado de prensa que dieron a conocer horas atrás. "Hasta ahora la clínica va a sostener el comunicado que emitió. La palabra de la clínica es esa por ahora. No hay cambios en ese sentido", resaltaron desde La Trinidad.