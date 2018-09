Las claves de la semana: alarma por Streptococcus pyogenes y agosto con la inflación más alta del año

1- Alerta tras la muerte de seis personas a causa de la bacteria Streptococcus pyogenes

El miedo y la preocupación ante un posible contagio de la bacteria Streptococcus pyogenes se propagaron cuando se conoció que en los últimos días que seis personas perdieron la vida luego de haber contraído la enfermedad, y no haber sido detectada a tiempo.

El estreptococo es un grupo de bacterias, que se pueden manifestar de diferentes maneras en una persona, como es en el caso de una angina, una faringitis, una afección respiratoria o hasta un problema en la piel.

Seis personas murieron por la bacteria que mantiene en alerta a la población.

2- La inflación de agosto fue de 3,9% y acumula un 24,3% en lo que va del año

El índice de precios al consumidor (IPC) subió un 3,9% en agosto respecto de julio y acumuló un alza de 24,3% desde enero, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), lo que confirma la aceleración inflacionaria en la que ingresó la economía argentina desde la crisis cambiaria que se inició en abril último.

El 3,9% de agosto es el registro más alto en lo que va del año, pero seguramente perderá esa condición el mes próximo, ya que las consultoras hablan de un piso del 5 por ciento.

Agosto, el mes con mayor inflación.

3- Aumenta el transporte público y el saldo negativo de la SUBE: a cuánto se va el boleto de colectivos y trenes

Desde el sábado, el boleto mínimo del colectivo subirá de $ 11 a $ 12, mientras que los pasajes de las siete líneas de trenes metropolitanos pasarán a costar entre $ 0,50 y $ 0,75 el mínimo según el ramal. Este incremento, quinto aumento en lo que va del año, es parte del cronograma anunciado por el Gobierno nacional a fines de julio.

Debido a esto, la tarjeta SUBE volverá a aumentar su saldo negativo a $36. Según dispuso tiempo atrás el Ministerio de Transporte, el crédito a favor de los usuarios de transporte con la tarjeta de pago será equivalente a tres boletos mínimos en el área metropolitana.

Tal como estaba estipulado el pasaje de colectivo aumentará un peso.

4- El Gobierno se mostró optimista por el respaldo de las provincias por el Presupuesto 2019

El presidente Mauricio Macri se reunió el martes por la tarde con la mayoría de los gobernadores provinciales para alcanzar un acuerdo en las negociaciones del Presupuesto del 2019, que este fin de semana será enviado al Congreso.

Tras el encuentro, el ministro del interior Rogelio Frigerio adelantó que los gobernadores expresaron su apoyo ante la delicada situación del país, y que cada uno mostró gran intención de seguir creciendo como país. "Conseguimos un acuerdo para tener un presupuesto equilibrado el año que viene. Ahora tenemos que volver a tener una agenda de desarrollo, eso es lo que está esperando la Argentina", aseguró el titular de la cartera de Interior.

Avanzan los acuerdos con los gobernadores por el Presupuesto 2019.

5- Carlos Rosenkrantz reemplaza a Lorenzetti en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia

Ricardo Lorenzetti renunció como presidente de la Suprema Corte de Justicia, y en su cargo lo sucederá Carlos Rosenkrantz, quien fue uno de los últimos jueces en incorporarse al alto tribunal en agosto de 2016.

Fue durante el habitual acuerdo de los martes -como se denomina a las reuniones semanales de los cincos jueces- que se resolvió decidir el futuro de la presidencia de la Corte, una cuestión que habitualmente se discute entre los meses de septiembre y octubre para que haga efectiva a fin de año. Según consignó la acordada de la Corte, fue Highton quien propuso a Rosenkrantz como presidente, mientras que éste la propuso a ella como vice. Lorenzetti y Rosatti respaldaron la fórmula, mientras que Maqueda propuso a Lorenzetti y Highton. La nueva conducción asume el 1° de octubre.

Rosenkrantz fue uno de los últimos jueces en incorporarse al alto tribunal en agosto de 2016.

6- El Gobierno vuelve a la carga con la reforma laboral, pero de una forma encubierta

El Gobierno no deja atrás sus intenciones de modificar los convenios colectivos de trabajo, lo que se conoce como reforma laboral. Así se lo confirmaron a Big Bang fuentes gubernamentales que explicaron que todavía no tienen un plan de acción definido pero que será uno de los temas que se buscará abordar cuánto antes.

“Va a ser un proceso gradual. De baja exposición, casi encubierto”, se sinceró una fuente al tanto de las negociaciones. Un dato no menor es que algunos de los cambios que buscó el año pasado en material laboral el oficialismo fueron incluidos en la reforma previsional que se sancionó en el Congreso el año pasado. Se trata de la creación del mínimo no imponible de cargas y contribuciones.

Aún no se encuentra definido como se aplicará la Reforma Laboral.

7- Secuestro, tortura y amenazas a una docente en Moreno

La comunidad educativa de Moreno está movilizada a raíz de la terrible agresión a la docente Corina De Bonis, quien fue secuestrada y torturada: le escribieron con un punzón en el abdomen la frase Ollas no, para que dejara de hacer ollas populares para los chicos del municipio desde el llamado CEC (Centro Educativo Complementario) N° 801.

De Bonis ya había sido amenazada en otras oportunidades, pero de manera indirecta. Soportó mucho. Le puso el cuerpo y continúo con su lucha. Pero en los últimos meses tuvo miedo.

De Bonis fue agredida por organizar ollas populares en Moreno.

8- Apple presentó los nuevos iPhone Xs, Xs Max y Xr: el más barato cuesta U$S 749 en Estados Unidos

El auditorio Steve Jobs, en la ciudad de Cupertino fue el escenario para dar a conocer las nuevas novedades de Apple de este año donde un nuevo Smart Watch y el iPhone Xs, Xs Max y Xr fueron las vedettes.

Aunque los dispositivos móviles no sorprendieron a los fanáticos, salvo por su tarjeta con capacidad para dos SIMS, el rediseño completo de su reloj se llevó todas las miradas. Más delgado con nuevos sensores y una pantalla más grande y aplicaciones que permiten detectar caídas y hasta hacer un electrocardiograma sorprendieron a todos.

Los nuevos móviles de la "manzanita".

9- Sigue la búsqueda del ARA San Juan: ¿qué era el objeto hallado en el lecho marino?

En la primera fase de la búsqueda del ARA San Juan, la compañía Ocean Infinity -a través de su embarcación Seabed Constructor- encontró en el fondo del mar un objeto alargado de 55 metros de largo.

Si bien el hallazgo había despertado ilusiones, los familiares de los 44 tripulantes del submarino no creían que efectivamente fuera la nave sino una formación rocosa natural, ya que su forma era irregular. Luego de que la empresa despachara un ROV (vehículo submarino remoto) para investigar de cerca, se determinó que efectivamente estaban en lo cierto.

La compañía Ocean Infinity aún no da con el ARA San Juan.

10- "Mi plan no era este y no esperaba sentirme así": Laurita, conmovida por su romance con Cabré

El rumor de una supuesta relación amorosa entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré empezó a aparecer hace unos meses, aunque la confirmación recién se dio el martes por la noche en el certamen Bailando por un sueño, donde la bailarina, y ahora también jurado, optó por decir que ambos "estaban muy bien".

"Yo iba a trabajar y, de verdad, ahí no tenía ningún tipo de vínculo extra ni con él (Nicolás) ni con nadie de la obra. Que no hubiese estado mal, pero no sucedió. Y me parece bien aclararlo, más que nada porque yo también estaba en una etapa de transición. Me estaba separando (de Federico Bal) y mi cabeza estaba ahí", aclaró.