"Lo ataron a un auto durante horas": grave denuncia por maltrato a un nene de 3 años en un jardín de Rosario

Una madre denunció maltratos y ataduras hacia su pequeño hijo de tres años por parte de maestras del jardín de infantes "La calesita de Disney", en Granadero Baigorria, en Rosario. Las autoridades del establecimiento negaron el hecho y sostuvieron que las marcas el chico se las hizo jugando debajo del pelotero.

La directora niega la acusación.

María Duarte, la madre del nene, declaró en Rosario 3 que el viernes pasado notó al retirarlo que tenía marcas en sus piernas; en respuesta, la directora dijo que eran por los movimientos del nene en el pelotero.

“Él no habla y no me podía contar lo que pasaba”, sostuvo, y remarcó la importancia de la declaración de las maestras. "Doy gracias a las dos maestras que se animaron a decir la verdad del terror que pasaba mi hijo ahí cada día y no voy a parar hasta que ese jardín sea clausurado y se haga justicia". Además, agregó en su denuncia que los adultos fuman dentro del jardín, delante de los chicos.

En las redes sociales, Duarte sumó detalles de su denuncia. "Lo ataban para que se quede quieto, impotencia ganas de matarlas y todo. Sufren maltratos en ese jardín. ¡Tengo pruebas! Mi hijo cuando salió del jardín salió tocánse los genitales y con las piernas abiertas. Le pregunte qué le pasaba a la directora y me dijo que quizás quería hacer pis. Observamos que estaba enrojecido toda la vuelta de la cola y entre sus genitales, porque lo tuvieron atado horas en un coche", sostuvo, y terminó su descargo pidiendo medidas de parte de las autoridades correspondientes. "Clausuren ese maldito jardín, ya esta realizada la denuncia".

“Voy a ir hasta el final. Yo le confié mi hijo y ella me lo dejó en un coche”, dijo María, al tiempo que detalló que desde hace días notaba que su hijo volvía a casa enojado.

OTRAS DENUNCIAS

La información compartida por la mamá del niño fue el disparador para que otras madres cuenten cómo fue la experiencia que tuvieron al llevar a sus hijos a dicha institución. Entre los mensajes, se pueden encontrar comentarios que indicarían que en otras circunstancias ocurrieron episodios que podrían sumarse a la denuncia inicial. "Mi hija fue a ese jardín una semana y la tuve que cambiar porque lloraba todos los días", escribió otra mamá y otras coincidieron. "Cada vez que pasamos por ahí llora y dice 'jardín malo'", sumó otra.

Por su parte, la directora del establecimiento dijo que las marcas eran por los movimientos del nene en el pelotero. La denuncia se realizó contra los maestros del jardín "La calesita de Disney".

María y el papá del niño hicieron la denuncia en la comisaría 24° y hasta el momento esperan que la investigación avance para que se confirme la instancia de la cámara Gesell para determinar lo que ocurrió debido a que el menor todavía no habla.