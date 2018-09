"Los mataría a patadas": el violento video homofóbico del youtuber Julián Serrano

Un video en el que Julián Serrano se refiere violentamente al colectivo gay se viralizó en redes sociales y puso al ex de Oriana Sabatini en el medio de una tormenta. En la filmación, que data de varios años atrás, el youtuber señala que le "molesta" y le "da bronca" que los homosexuales "sean muy afeminados".

"Eso sí me saca y me dan ganas de matarlos a patadas. Pero muy pocos hacen eso. Los que son gays generalmente son callados", agrega Serrano en el video, que fue subido a YouTube tiempo atrás y luego borrado, aunque ahora volvió a resurgir en Twitter.

"Mariposones"

Serrano continúa agregando que le "joden" los que "están todo el tiempo gritando, como unos mariposones hijos de p..." y relata un encuentro con un gay en un boliche.

"Me toca el c... Me re emocioné pensando que era que era una mina. Y me doy vuelta y era un p..., tenía los labios pintados, los ojos delineados. Me alejé y no le di pelota", relata.