Misterio: encontraron a una hermana del argentino que estuvo quince años perdido en Perú

Ariel Alberto Nacer, de 30 años, fue encontrado hace unos días en Perú, después de haber estado perdido durante más de 15 años. Gracias a la ayuda de una ciudadana, se descubrió que el joven había desaparecido en Argentina en el año 2003, después de haber salido de la casa de un amigo en Capital Federal.

Aunque el miércoles los investigadores lograron localizar a un medio hermano del joven desaparecido, ahora la Cancillería pudo encontrar a una media hermana, quien aseguró que podría brindarle asistencia a Nacer.

Ariel Nacer fue encontrado en Perú tras 15 años de estar desaparecido.

Según contó Florence Arce Ross, la mujer que encontró a Nacer perdido en las calles de Lima, cuando vio que había un joven abandonado, se acercó a preguntarle si necesitaba algo. Sin embargo, al escuchar su voz se dio cuenta que había algo extraño, y segundos después pudo comprender que su acento demostraba que era argentino.

"Empecé a sentir un acento que me parecía conocido y le pregunté de dónde era, y me dijo que de Chincha, y le dije: '¿De Chincha o de Argentina?' Y ahí se le iluminó la cara. Yo no sabía qué hacer, él no necesitaba en ese momento que le dieran sus papeles, necesitaba cuidado personal", dijo a TN emocionada.

"Tengo información de que ha estado en varias ciudades, y cuando después la gente lo encontraba, hacían la denuncia, y la persona que lo tenía se lo volvía a traer con él. Esa persona y su madre ejercían violencia contra él", comentó apenada.

Según dieron a entender allegados al joven, Ariel Nacer podría haber vivido durante años con una mujer trans que lo golpeaba y lo mantenía retenido en su casa. En octubre pasado esta persona falleció, y se cree que desde entonces Nacer estuvo a la deriva.

Tras darle intervención a la cancillería, la víctima fue trasladada a un centro de rehabilitación para adictos llamado Remar, aunque en los últimos días lo llevaron a otro lugar donde permanece a salvo.

Según confirmó Clarín, después de que se hiciera pública la aparición de Nacer, los funcionarios de Asuntos Consulares pudieron contactarse con una media hermana del joven, quien podría hacerse cargo de recibirlo y de brindarle asistencia.