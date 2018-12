Moria contó el motivo de la pelea de Vicky Xipolitakis con su marido: "Él se quiso llevar el nene"

La diva contó que no hubo violencia física en la discusión y que el empresario abandonó la casa familiar tras el llamado al 911.

Después del llamado al 911 que hizo Vicky Xipolitakis en la madrugada de hoy para pedir que sacaran a su marido de la casa familiar, Moria Casán decidió hablar del episodio que su amiga vivió y en su programa reveló que la discusión entre la pareja empezó por una cosa menor y que la ex vedette se enojó mucho cuando Javier Naselli la amenazó en medio de la pelea con llevarse a su hijo recién nacido.

Vicky Xipolitakis llamó al 911 para que su marido se fuera de la casa que comparten.

Al comienzo de su programa Incorrectas, la diva quiso poner paños fríos a la situación, y explicó que aún no sabe la gravedad de la pelea de la pareja, aunque sí aclaró que no se vivió violencia física dentro del hogar.

Según Casan, desde que nació Salvador, el primer hijo de Xipolitakis, la mediática no duerme y está muy obsesionada con la idea de prestarle atención total al bebé.

"Yo hablé por teléfono con ella, estábamos con Galo (su asistente) en casa y después me mandó cuatro o cinco audios que yo no voy a mostrar porque es mi amiga. Acá hay como una especie de caída de cable a tierra, ella acaba de ser mamá y se le da vuelta el mundo", aseguró la ahora conductora, quien además añadió que piensa que todo esto es un llamado de atención de la rubia.

En relación a Naselli, Casán dijo que le parece un hombre encantador y muy tranquilo, por lo que no está segura de que la pelea sea definitiva. Además, agregó que el marido de Xipolitakis abandonó la casa familiar cuando ella llamó al 911, por lo que no fue necesario que la policía lo sacara del lugar.

En los audios que la diva recibió, la mediática le explicó que desde hace un tiempo su marido estaba más irritable que nunca, y que la discusión comenzó porque él quería cenar mientras ella intentaba hacer dormir al bebé.

"Parece que hace un tiempito que viene un cierto nervio de él, irritabilidad que se manifiesta en un destrato verbal por la manera de ser de ella. Vicky me dice que lo está bancando por amor, pero ayer él estaba nervioso y le dijo que quería comer mientras ella estaba tratando de hacer dormir al nene, entonces le dijo que no gritara. Él le empieza a golpear la puerta del cuarto y ella le abre y le pide que se calle. En medio de la discusión él agarra al nene y lo saca de la cuna y le dice entonces me lo llevo a comer conmigo. Se lo quiso llevar", contó Moria Casán, según lo que su amiga le relató.

Moria Casán en el baby shower de Xipolitakis.

Después de eso, Xipolitakis se largó a llorar y le pidió a su esposo que no sacara al nene de la casa. Luego de dejarlo en su cuna, Naselli le empezó a gritar a su mujer y la insultó mientras golpeaba la puerta, por lo que la mediática decidió llamar al 911 para pedir que viniera algún oficial a sacar a su marido del departamento.

"Ella me dijo que él la provoca y que han tenido situaciones así otras veces. Él ahora salta por cualquier cosa, ella me dice que él tiene buen corazón pero que ahora salta por todo. A ella me parece que la descoloca el puerperio", cerró Casán sin agregar más detalles.