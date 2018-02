¿No está contento, abuelo? El Gobierno oficializó un aumento de 5,71% en las jubilaciones

El Gobierno nacional oficializó un aumento de 5,71% en jubilaciones y pensiones, porcentaje que se aplicará a partir de marzo según se publicó hoy en el Boletín Oficial.

La fórmula es una suma que contempla el 70% de la variación trimestral registrada por el índice de precios del Indec (inflación) y el 30% de la evolución que registró en el mismo período la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

Este es el primer incremento que se aplica en base a la flamante fórmula de movilidad, la cual se discutió a fines de 2017 y generó graves incidentes en el Congreso de la Nación.

La fórmula se aplicará a partir de marzo.

Para determinar el porcentaje de 5,71% se tomaron las variaciones de precios y salarios correspondientes al tercer trimestre de 2017. La nueva ley establece otras tres actualizaciones anuales de los haberes para junio (se ponderan datos de octubre a diciembre del año pasado), septiembre (con datos del primer trimestre de 2018) y diciembre (según variables del segundo trimestre de 2018).

La fórmula que regía hasta el año pasado contemplaba dos ajustes anuales en cuya composición tenía un rol preponderante la recaudación fiscal.

La movilidad no solo afecta jubilaciones y pensiones. También repercute en la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), en la Asignación Universal por Hijo (AUH), los pagos por hijo a asalariados y a monotributistas, las pensiones no contributivas y los pagos mensuales que reciben ex combatientes de Malvinas.