"Te llevás el útero sin bebé, pero lleno de pus": las amenazas de dos enfermeras a las mujeres que aborten

El proyecto aún no es ley y dos profesionales de la salud afirmaron que las mujeres que opten por la práctica "no la van a pasar bien".

Mientras el proyecto de despenalización del aborto comenzó su discusión en comisión para ser tratado luego en el Cámara Alta, dos enfermeras que proclaman estar en favor de las dos vidas, lanzaron polémicas propuestas en sus cuentas de Facebook. Las dos trabajadoras de la salud dijeron que hay que hacer sufrir a las mujeres que quieran someterse a un aborto si se aprueba la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Las caras de las enfermeras repudiadas en las redes.

"A todas mis colegas las invito a que si se aprueba el aborto las hagamos sufrir con nuestras invasiones sin perjudicarlas, solo dolor mucho dolor, la misma piedad que tienen para asesinar un bebé debemos tener nosotras por las asesinas. Nosotras sabemos cómo. Lo hacemos", escribió Stella Maris Escalada.

Esta mujer es enfermera pediátrica del Hospital de Niños santafesino y recibió el apoyo de cientos de usuarios, además de obtener el repudio de otros tantos. La amenaza concluyó de manera explícita: "No la van a pasar tan bien".

"No la van a pasar tan bien", amenazó la profesional de la salud.

El segundo posteo intimidante fue escribo en la cuenta de una profesional de la salud identificada como Marta Quiñones. Pese a que hay versiones que aseguran que se trata de un perfil falso, también se asegura que la enfermera habría cambiado su nombre.

"Mamita, no estudié para obedecer las órdenes de mujeres mantenidas por machos o especialistas en telenovelas. Si caés en mis manos, te llevas el útero sin bebé, pero lleno de pus", escribió y luego sumó. "Si tenés suerte, volvés a tiempo y te vaciamos. Sino, chau, a ver crecer el pasto desde abajo... querés aborto? Jugatelá con el perejil".

Los mensajes de Quiñones.

En respuesta a los comentarios que recibió siguió con su discurso y aseguró que su conciencia no está en venta. "Mi conciencia no está en venta y tengo valores. No somos todos iguales, ustedes son inferiores. Ni para donante deben servir".

Quiñones suma en su perfil que es empleada de Conicet San Juan pero que vive en San Luis. La entidad mencionada aclaró que no es parte de la plata de investigadores, ni trabajó en otra área.

El mensaje del Conicet.

Sus mensajes continúan y en otra de sus respuestas a las críticas de una usuaria se tomó el tiempo de stalkearla para referirse sobre su participación en las marchas bajo el lema #Niunamenos.

"Te gusta elniunamenos pero defendés el aborto. Ya saben elijan bien quien les va a matar el hijo, no sea cosa que no sean buenos en el tema. Sigan usando el perejil", escribió y sumó un emoji sonriente.

En otra respuesta a su comentario, dijo: "Corren el riesgo solitas, no tienen respeto por la vida, no pidan respeto".

El protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo que publicó el Ministerio de Salud de la Nación en 2015 contempla la objeción de los médicos, pero también señala que las instituciones que no cuenten con el personal ni el equipamiento adecuados para realizar los abortos están obligados a garantizarlos de cualquier forma. Esto se aplica también en caso de contar con profesionales que se nieguen a realizar la práctica, cualquier sea el motivo.

El médico despedido.

Hasta el momento no se conoció si se tomarán medidas contra las enfermeras. Como antecedente, Facundo Segovia Barcena, el médico que dijo a través de una publicación de Facebook, que cada mujer que se practique un aborto en su guardia no recibiría anestesia, fue despedido por el ministerio de Salud.