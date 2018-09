[VIDEO] Habla Luis Caputo: "Esta crisis, en un país desarrollado, dura un minuto y medio"

Las principales frases de Caputo

"Algunos quieren que BCRA se plante en un precio de dólar y que venda. Otros, que el dólar encuentre un equilibrio. Yo no adhiero a ninguna de estas dos teorías"

"Tenemos un tipo de flotante justamente para poder absorber los shocks. Si yo me hubiera plantado con un dólar de 28 pesos, después venía Turquía, Brasil y Cuadernos y nos encuentra en una posición mucho más débil. Tampoco hay que esperar un equilibrio donde sea porque afecta a otras variables"

"El miércoles cambiamos la estrategia (de intervención en el mercado), quedó en evidencia, el mercado entendió el mensaje y se tranquilizó mucho. Ayer encontró un nivel de equilibrio sin intervención del Banco Central 10% abajo del día famoso. Vamos encaminados a una situación de mucha más calma, no sólo en el mercado de cambios, sino también con los bonos y las bolsas".

"Las negociaciones con el FMI son confidenciales, pero van muy bien, en el Fondo son muy buena gente y a ellos les va su prestigio en juego".

"Esta tormenta en los países desarrollados dura un minuto y medio."

"En los últimos 70 años hicimos las cosas mal."

"El mercado tiende a normalizarse".

"Tener un mercado de capitales no lleva un año: a Brasil le llevó más de 10 años".

"Muchos países querrían ayudarnos, pero no está establecido el mecanismo".

"Voy a proponer [en la reunión de bancos centrales de Basilea] que los Bancos Centrales puedan diversificar sus inversiones en bonos de países emergentes como el nuestro".

"Argentina no va a entrar en default ni mucho menos".

"El presidente Macri ha conseguido un tremendo apoyo a nivel mundial".

"Siempre supimos que esto podía pasar"

"Claramente hubo un shock externo que a nosotros nos afectó más por nuestra vulnerabilidad interna".

"El escándalo de los cuadernos es buenísimo que pase, pero en el corto plazo tuvo un impacto tremendo".

"Los argentinos somos buenos en aguantar".

"No dejemos de pensar en el largo plazo: tampoco nos martiricemos. Hay que hacer las cosas y hay que poner todos. Todos sabemos que vamos a pasar momentos difíciles. Va a ser un proceso lento y doloroso, y nosotros lo sufrimos más que nadie".

"No es viable una economía con tasas al 60 por ciento. No va a ser esta la tasa de mediano y largo plazo. Esta es una tasa de crisis, de tormenta, producto de la coyuntura que estamos viviendo. Son las armas que tenemos".

“No hay que dejar de ver el largo plazo, si eliminamos el déficit, si tenemos tipo de cambio competitivo y apoyo internacional, ¿por qué nos va a ir mal? Lo sufrimos más que nadie. Pero los argentinos podemos, tenemos que convencernos”.

“En la economía estamos en una recesión, pero todos estamos haciendo lo imposible para que sea lo más corta posible. Los mercados tienen una sobre-reacción, pero hay indicadores técnicos que nos permiten creer que esto va a cambiar”.

“Los recursos que no tenemos se explican por nuestra historia de 70 años, por eso nosotros sufrimos más factores que no son directos nuestros, como la guerra comercial entre los EEUU y China”

"Los grandes cambios no pasan de un día para el otro, llevan tiempo".

"Afuera creen más en nosotros que nosotros mismos".

"Esta es una tasa circunstancial que estamos viviendo por causa de esta tormenta".

"Queremos terminar con la maquinita y con el déficit fiscal"

"Pueden estar seguros de que vamos a llevar la inflación a límites normales".

"El déficit del año que viene va a estar por debajo del 1,70 por ciento".

“Hemos cerrado todas las canillas de emisión monetaria”.

“Vamos a asegurarnos de que no haya ningún peso adicional en el mercado”.

“Eso, junto con la eliminación del déficit fiscal, va hacer desacelerar la inflación, pero aún no va llegar a un dígito en 2019 porque hay una inercia de traslado a precios de parte de la devaluación, como ha ocurrido en todo el mundo. No hay nada que inventar, solo cumplir”

“Cuando los inversores compran bonos a 5, 10 a 15 años, lo hacen porque confían en el país. En cambio, con los de corto plazo como las Lebac, hemos decidido que no puedan invertir particulares, sino sólo los bancos, pero eso la gente no lo sabe. Y cuando escucha la radio se asusta y compra dólares, pero no es así. Por eso se desalienta esas inversiones. Lo importante será desarrollar un mercado de capitales”.

“Creo que el tipo de cambio está yendo a niveles de mayor tranquilidad, estamos yendo de nuevo al FMI y eso va a contribuir a anclar las expectativas”.

"“Afuera se percibe que se va a salir, sabemos que va a ser doloroso, pero a la gente no se le va a mentir”.

"Hay gente en los mercados jugando en contra desde los bancos europeos".

“Cuando veo las pantallas, los mercados, miro que hay gente que nos juega en contra. Son las reglas de juego. No me gusta, es verdad, pero es lo que hay”.

"El futuro es la inclusión financiera. Estamos haciendo un esfuerzo enorme por promoverla".

"La Reina Máxima nos da una mano tremenda".