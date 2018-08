[Video viral] Ataque homofóbico en el subte D: "Ustedes no pueden hacer eso"

Un indignante video comenzó a viralizarse en redes sociales mostrando un ataque homofóbico a una pareja de jóvenes que se besó en un vagón del subte D.

"¿Les parece bien lo que están haciendo?", puede oírse preguntar a una mujer que acusa de "inmorales" a los protagonistas de la filmación, quienes intentan razonar con ella.

"Si vieras a un hombre y a una mujer haciendo lo mismo, no harías este escándalo", le señalan. "Eso sería normal, pero ustedes no pueden hacer eso", replica ella sin dar el brazo a torcer.

El hecho fue registrado en un vagón de la línea D de subte.

"Me paro adelante así ella no ve", tercia otro pasajero irónicamente buscando defender a la pareja mientras que otro le señala a la atacante que es ella la que no es normal. "No te funciona la cabeza", agrega.

No hay por ahora datos adicionales sobre el contexto en el cual se filmó el video. Mientras algunos señalan que fue espontáneo, otros afirman que la escena formó parte de un experimento social para testear las reacciones del público frente a las demostraciones de afecto de los jóvenes.