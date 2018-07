Por la crisis se reinventan: los supermercados y las marcas buscan e-clientes para sumar ventas

En lo que va del año, la caída de productos de consumo masivo alcanzó un 10%, según reveló el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM). En este contexto los supermercados y las propias marcas comienzan a adoptar nuevas estrategias para recuperar clientes y se apoyan fuertemente en las plataformas on line.

Conquistar internet, la nueva meta de los supermercados.

Mientras las grandes superficies comerciales pierden terreno frente a los almacenes chinos y los comercios de proximidad, hay un espacio en internet que aún no lograron conquistar y donde el consumo lejos de detenerse crece lentamente.

Tal es así que la facturación en Argentina del segmento e-commerce alcanzó en 2017 $ 156.300 millones, reportando un crecimiento del 52% con respecto al año anterior, según la Cámara Argentina de Comercio electrónico (CACE).

El e-commerce en la Argentina.

Es así que el comercio electrónico en Argentina representa alrededor del 2% de las ventas minoristas totales, cuando en países desarrollados supera el 5 por ciento.

"Lo que pasa en Argentina con los canales de compra no escapa de la tendencia global, mayoristas y discount ganan posiciones, los clásicos hipermercados y supermercado se encuentran en retroceso", explica Federico Filipponi, director comercial de KantarWorldpanel Argentina.

Sin embargo, en lo que tiene que ver con las ventas de consumo masivo al mercado argentino aún le falta desarrollo."Mientras a nivel global este canal representa el 5,8% de las ventas de consumo masivo y es además el canal más dinámico del último año, en Argentina no llega al 1% y no crece", concluyen desde KantarWorldpanel Argentina.

Las ventas de productos de consumo masivo cayó un 10 por ciento.

Por encontrarse en un estadío más inmaduro en lo que a artículos de consumo masivo refiere, tal el caso de la venta de alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal- los supermercados y las marcas se relanzaron en el negocio on line en busca de esa oportunidad incipiente.

Sucede que las grandes superficies comerciales buscan darle a los clientes la conveniencia y precios que ofrecen sus competidores, los almacenes y supermercados chinos.

Por caso, Walmart Argentina, a pesar de tener su propio sitio de compras on line, se apoyó en la plataforma Mercadoni de compras a domicilio por internet para vender y entregar productos en tiempo real y así ganar nuevos clientes.

“Esta alianza es una posibilidad más para que nuestros clientes sigan ahorrando dinero y mejorar su experiencia para que puedan hacer sus compras cuándo quieren, cómo quiera y dónde quiera”, sostuvo Fernando Robirosa, sub-director de eCommerce de Walmart Argentina.

Walmart y Mercadoni sumaron fuerzas para ganar e-clientes.

A este "juego" también se abrieron plataformas que no comercializaban alimentos y que encontraron el "on line" como el canal para intentar elevar los niveles de consumo masivo. Así es que, la tienda digital Linio lanzó Linio Market, donde los consumidores podrán encontrar productos de higiene personal, artículos de limpieza y hasta elementos de ferretería.

En el camino de conquistar el mercado masivo con nuevas estrategias de comercialización también se encuentra P&G, la marca de belleza, cuidado personal y del hogar. P&G traerá al país once marcas premium que se venderá en canales digitales.

La empresa introducirá en la argentina un nuevo portfolio de once marcas que lideran el mercado estadounidense, entre las que se encuentran Secret, Downy, Mr.Clean, Dreft y Bounce, entre otras. Para ello dejarán de lado los puntos de ventas tradicionales y se centrarán sólo en los e-commerce del sector retail.

Usuarios

Según estimaciones realizadas por la aplicación Mercadoni que cuenta con más de 40.000 usuarios locales, las mujeres son las que más utilizan la plataforma (58%), aunque el número de hombres que hacen compras on line crece día día. Asimismo, las edades de los usuarios oscilan entre los 24 y 45 años.

Este tipo de público tiene la particularidad de que en su mayoría (65%) trabajan a tiempo completo, a la vez que hay un gran número de estudiantes (32%).

La demanda de artículos de consumo masivo es una categoría que viene en alza, tal es así que los pedidos más frecuentes son lácteos, huevos, frutas y verduras.

Las cifras del consumo

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reveló este jueves que las ventas en supermercados a precios corrientes durante mayo sumaron un total de $ 33.594,4 millones, lo que representa un aumento de 26,1% respecto al mismo mes del año anterior.

De ese total, $26.921,9 millones (80,1%) corresponden a las grandes cadenas y $6.672,5 millones de pesos (19,9%), a las medianas. Las ventas de las cadenas grandes y medianas registraron en mayo de 2018, ambas, incrementos de 26,1%; respecto al mismo mes del año anterior.

Las ventas a precios constantes de abril de 2016, durante el mes de mayo de 2018, sumaron un total de $ 21.680,8 millones de pesos, lo que representa un aumento de 3,6% respecto a mayo de 2017.