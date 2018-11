Precios desatados: la inflación de 2018 será la más alta de los últimos 25 años

El Gobierno no cerrará el año con una buena noticia en materia económica: de acuerdo con las previsiones de analistas la inflación de 2018 será la más alta de los últimos 25 años, por encima del 40 por ciento. En los que va del año, la inflación es de 39,5%.

En 1991, la inflación fue de un 84 por ciento y luego se mantuvo a la baja durante el resto de la presidencia de Carlos Menem, gracias a la convertibilidad que había instrumentado Domingo Cavallo. Luego tras la crisis de 2001, la inflación se mantuvo más o menos en línea durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner y luego volvió a convertirse en un problema.

Un informe de la consultora Ecolatina sostiene que "pese a la estabilización del dólar, el endurecimiento del esquema monetario y la consecuente recesión, la inercia propia del proceso inflacionario hará que los precios suban en el último bimestre del año a un ritmo del 3% mensual por lo que se proyecta que la inflación cierre 2018 en 48%".

Según un trabajo del equipo económico del Frente Renovador, encabezado por el diputado Marco Lavagna, la inflación del mes de octubre, que a nivel nacional fue de 5,4% mensual, aunque baja un punto respecto del mes anterior (septiembre registró un pico de 6,5%) se mantiene aún dentro de los máximos históricos.

El trabajo sostiene que e n los últimos seis meses la suba de los precios llegó a 27,4%, superando la inflación anual promedio de los últimos diez años (+27%). De esta manera, la inflación del último semestre fue 4,1% promedio por mes, lo que equivale a un incremento anualizado de 62%. Como resultado de la marcada aceleración inflacionaria de los últimos meses, en octubre los precios acumularon un alza de 45,9% respecto de doce meses atrás.

Pese a la estabilidad del dólar de octubre, los precios continúan acusando los efectos de la crisis cambiaria: el IPC Núcleo, que excluye a los bienes regulados y aquellos con comportamiento estacional, aumentó 4,5% en octubre, valor ampliamente superior al del promedio histórico (+1,8% mensual).

A los aumentos resultantes del traspaso de la devaluación a los precios internos se sumaron las subas autorizadas por el Gobierno: los precios regulados aumentaron 7,4% en octubre, donde se destacó por ejemplo el incremento de la medicina prepaga (+8%) y el boleto del transporte urbano (+8,8% promedio en el caso del colectivo en la zona del GBA).

Como consecuencia de la suba del dólar de los últimos meses, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el cuarto capítulo de mayor alza en octubre, con una suba de 5,9% mensual. "Dado que los sectores más vulnerables destinan la mayor parte de su ingreso a la compra de alimentos, la suba del capítulo en los últimos meses da muestra a las claras el sesgo regresivo de la devaluación", dice el trabajo.

En los primeros diez meses del año, los precios de la economía a nivel nacional acumularon un incremento de 39,5%, 20 puntos porcentuales por encima del crecimiento de los mismos meses del año pasado (+19,4% en enero-octubre de 2017). Si tomamos el promedio de los precios en estos diez meses, la suba fue 31,2% respecto de igual período de 2017.

"De mantenerse la calma cambiaria , los picos inflacionarios de septiembre y octubre habrán quedado atrás, pero aun así la suba de los precios los continuará en valores elevados: según el relevamiento de mercado del Banco Central, recién en diciembre rompería el umbral del 3% mensual. Por ello se espera que inflación cierre por encima del 48% anual en 2018, la suba más alta de los últimos 25 años", concluye el informe.

Informe de Ecolatina

A pesar del salto de precios en el último bimestre, la consultora Ecolatina consideró que "la inflación entre la primera quincena de noviembre y el mismo período de octubre alcanzó 3,7%, mostrando una significativa desaceleración".

"Esta dinámica respondió principalmente al menor incremento de los precios de bienes y servicios regulados que treparon sólo 2% debido a combustibles, transporte público y cigarrillos, y a que la desaceleración del IPC núcleo no fue tan marcada al subir 3,9% en la primera quincena de noviembre", indicó la consultora.

Sin embargo la firma alertó que "aún no se observa una desaceleración en el capítulo más sensible, ya que alimentos trepó 6% entre la primer quincena de noviembre y de octubre, impulsados por fuertes aumentos en lácteos, verduras, frutas y bebidas no alcohólicas".