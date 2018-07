¿Amor a la española? "Pico" Mónaco estaría muy cerca de una amiga de la novia de Rafael Nadal

Mientras resuena una nueva crisis entre Carolina "Pampita" Ardohain y Juan "Pico" Mónaco, Marcela Tauro lanzó una bomba en Intrusos: el tenista tendría una nueva mujer en su vida.

Mónaco y Nadal son grandes amigos.

Mónaco tiene una cercana amistad con su colega Rafael Nadal y, de acuerdo a la panelista, estaría "conociendo" a una amiga de la mujer del español.

"¡Qué payasada!"

"Me dijeron es que estuvo comiendo con Nadal y con su novia. Y que estaría conociendo a una amiga de la novia de Nadal. Pedí fotos. No me mandaron. Esto confirmaría que no está en el mejor momento con Pampita".

La reacción de "Pico" ante la noticia

"Pico", mientras tanto, acusó recibo de la noticia y salió a desmentirla raudamente en Twitter. "¡Qué payasada! Dejen de inventar", escribió como respuesta a un tuit que difundía la revelación.