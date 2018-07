Cambios y más cambios: por un nuevo desplante de Pampita, Telefe dio por terminado su ciclo

Fueron días de mucha tensión para Carolina “Pampita” Ardohain. En medio de la polémica por el bajo rating que generaba su programa, Pampita Online, por la pantalla de Telefe, sumado a los furiosos reclamos por parte de sus invitados y a las internas de su equipo de panelistas, las autoridades de la señal decidieron dar por terminado el ciclo a tres meses de su debut.

La modelo renunció al enterarse que el canal de las pelotas se había reunido con Claudia Fontán para que la reemplace en la conducción. Lo hizo durante su vuelo de regreso al país, ya que ese fin de semana había viajado a Rusia para disfrutar del partido en que la Selección Argentina cayó eliminada contra la finalista Francia por los Octavos de Final del Mundial.

Las formas molestaron a la producción y a sus propios colegas, ya que los panelistas del ciclo quedarían a la deriva y estarían haciendo fuerza para conservar sus trabajos. Por esta razón, y para limpiar su imagen tras su sorpresiva y abrupta renuncia, surgió la posibilidad de que –muy arrepentida y sobrepasada por la situación- Pampita pudiera regresar.

Pampita estuvo como invitada en los festejos por los 20 años de la fragancia de Antonio Banderas.

Al hablar con las autoridades del canal, se había acordado que este lunes la modelo volviera a tomar las riendas del ciclo hasta este viernes 13 de julio, día en que se despediría de su audiencia como corresponde. Pero a pesar de este arreglo, Pampita brilló por su ausencia este lunes condenando al ciclo a finalizar abruptamente este mismo martes.

Enojados por esta situación, desde Telefe dieron el visto bueno para que el programa sea levantado hoy mismo y no el viernes como estaba pactado desde un principio. Este nuevo desplante de la morocha enfureció a propios y extraños, causando que el ciclo –que también se emite por la señal KZO- sufra un contundente cambio.

Pampita en las playas de Marbella, España.

Según señaló Luis Piñeyro –quien también reveló que será papá- en diálogo con Intrusos, el ciclo seguirá por la pantalla de KZO y lo tendrá a él como conductor. “Nosotros seguimos trabajando y el programa lo voy a hacer yo. En principio es así, pero va a haber una charla con Pampita para ver si ella tiene la intención de volver”, explicó el hasta hoy panelista.

Y agregó: “Porque si toda la fricción y presión se daba con el programa en el aire, siendo en el cable, que es mucho más tranquilo y que ella lo disfrutaba tanto, calculo que existe una posibilidad de que regrese. Más allá de eso, se le respeta el horario y calculo que el nombre debería cambiar, por una cuestión lógica. Pero todo será de acuerdo a lo que pase en la charla con Pampita”.

Por otra parte, Piñeyro le tiró un palito a la ex conductora de Pampita Online y aseguró que si fuera la cabeza de un proyecto no se hubiera ido de esa forma. “Me acuesto y me levanto preguntando dónde está Pampita. La realidad es que no sabemos, ella sigue de viaje y algunas fuentes con las que voy consultando me dicen que viene mañana, otras que viene el lunes”, detalló, ya resignado.

Luis Piñeyro será el conductor del programa de Pampita por KZO.

De esta manera, Pampita Online le dirá adiós a la grilla de Telefe este mismo martes y será Claudia Fontán la que se despedirá al aire como la conductora, y no la modelo que todavía sigue disfrutando de su estadía en Marbella, España.