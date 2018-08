¿Cuál es el valor del bozal legal que Nicole les impuso a Cubero y Viciconte?

Nicole Neumann se encuentra conforme por cómo están transcurriendo las cosas en su entorno. Por un lado, luego de manifestarse a favor de quienes dicen defender “las dos vidas”, definió como “justa” la decisión del Senado de rechazar el proyecto de ley sobre la despenalización del aborto con 38 votos en contra y 31 a favor. “Me parece justo”, escribió.

Cubero no podrá hablar en los medios de su ex mujer y de sus tres hijas.

En esa línea, la modelo señaló que el proyecto de ley, tal y como está en este momento, no podía salir. Cabe remarcar que ya no podrá volver a tratarse este año. “Yo no festejo, me parece justo, esta Ley así, no podía salir, ojalá pueda tratarse nuevamente con los cambios necesarios”, escribió.

Y agregó: “Hay que bajar el nivel de agresión verbal. Eso se traduce en el pedido que estaban haciendo. Seguramente ´el mundo´ no leyó la locura que era esta ley.....sólo la letra grande, pero no se podía ser tan irresponsables hablando de vida o muerte”.

Por otro lado, la rubia logró –a través de una presentación en la Justicia- un bozal legal a su ex marido, Fabián “Poroto” Cubero, y a la actual pareja de éste, Micaela Viciconte. La presentación fue hecha en el Juzgado Civil 31 y el fallo fue firmado por la jueza Marcela Adriana Pena.

Los mensajes de Nicole sobre el rechazo al proyecto de ley.

De esta manera, el defensor de Vélez y la participante del Bailando no podrán nombrar, exhibir, divulgar, difundir imágenes, datos, informaciones, referencias, audios por sí o por interpósita persona, conversaciones privadas, mensajes, audios o cualquier diálogo privado, mencionar en forma figurada o de cualquier manera el nombre de Nicole y el de sus tres hijas.

Poroto será multado si aparece en imágenes con sus hijas.

En este contexto, la prohibición también se implementará a cualquier tipo de exposición, sea televisiva, radial, gráfica o de cualquier otro medio. Lo cierto es que Poroto deberá pagar una multa de 500 mil pesos si aparece en imágenes junto a sus hijas.

¿Cómo tomará Cubero este fallo en su contra?