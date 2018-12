El día que Justin Bieber ligó una patada por insultar al "Chino" Maidana

Uno de los boxeadores que más cerca estuvo de vencer al invicto Floyd Mayweather fue nuestro Marcos "Chino" Maidana, quien lo enfrentó dos veces por la unificación del título welter de la Asociación Mundial de Boxeo.

Maidana pasó por Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff.

Invitado a Podemos Hablar, el santafesino rememoró un particular episodio vivido en el backstage de uno de aquellos combates.

Allí, el "Chino" admitió que no conocía a Justin Bieber, quien formaba parte del séquito que acompañaba a Mayweather.

"No soy de prestar atención, no miro televisión", explicó el boxeador. "En el momento me dijeron: 'Mirá, ese es el que canta'. Pero yo estaba concentrado en la pelea".

Patada va, patada viene

Fue entonces que el conductor Andy Kusnetzoff le preguntó sobre un dato que circuló luego del encuentro: que alguien del staff de Maidana le pegó a Bieber luego del combate.

"Sí, después de la pelea se armó un problema ahí", reconoció el Chino. "Teníamos que pasar por el vestuario de Mayweather para ir al nuestro, y cuando el equipo pasó, empezaron a gritarse cosas y estaba Justin Bieber ahí. Mi primo le pegó una patada".

Más allá de los golpes, Maidana subrayó que la cosa no pasó a mayores ya que el boxeador norteamericano "tiene unos patovicas que si te agarran, te matan".