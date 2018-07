El regreso más feliz: Michael Bublé volvió a los escenarios junto a su hijo Noah

Luego de tomarse un descanso de dos años para acompañar de cerca el tratamiento quimioterápico de Noah, su hijo con Luisana Lopilato, Michael Bublé regresó a los escenarios en el festival Love Island, que se desarrolló en el Hyde Park de Londres bajo una lluvia torrencial.

Durante el show, el cantante interpretó éxitos como Home, Feeling Good, Everything and Haven’t Met You Yet. Además, incluyó algunos temas nuevos.

Bublé actuó bajo una torrencial lluvia.

"Ésto es exactamente lo que esperaba. Pasaron dos años desde la última vez que estuve en el escenario", expresó en un emocionante discurso que le dedicó al público. "Como cualquier ser humano, pensé que lo que tenía en aquel momento podría no volver. Que mi voz no sería la misma. ¡Pero estoy mejor que antes!".

Sin embargo, la gran sorpresa llegó momentos después cuando hizo aparecer al pequeño Noah en el escenario ante la ovación del público. "Quiero agradecerles no sólo por esta noche sino por todas las noches", declaró Bublé. "No tienen idea de cómo cada uno de ustedes hizo una diferencia en mi vida. Los amo".