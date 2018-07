Familia de Rocío Gancedo dice que hubo un cóctel de drogas para anular su voluntad: ¿no fue suicidio?

Ya pasaron casi ocho meses de aquel 29 de noviembre de 2017, cuando Rocío Gancedo, la ex participante de Gran Hermano, decidió supuestamente quitarse la vida al arrojarse del balcón de su departamento en Las Cañitas.

Si bien la Justicia sospecha que la modelo fue víctima de un fuerte cuadro depresivo que la empujó a tomar esta drástica decisión, su familia sostiene que existe una trama oculta que todos desconocen y que tendría como protagonista al psicólogo Gervasio Díaz Castelli.

Rocío Gancedo se arrojó al vacío desde el balcón.

El profesional era cercano a la modelo, por esta misma razón allegados a la propia Rocío lo acusaron de “negligencia” y de haber “incidido” en el trágico desenlace. En esta línea, a principios de julio, la Justicia aceptó como querellante al hermano de la modelo, Rodolfo Magallán Gancedo, en la causa "Rocío Gancedo S/ Averiguación de Muerte Dudosa".

El comunicado de Rodolfo Gancedo, hermano de Rocío.

Su familia ya como querellante, tuvo acceso al expediente y emitió un duro comunicado: "Rocío no se quitó la vida en forma intencional", escribió su hermano. Hasta el momento, el único imputado en la causa es el psicólogo Díaz Castelli y los allegados a la ex Gran Hermano sostienen que la investigación –en estos ocho meses- todavía no arrojó datos certeros de su muerte.

BigBang tuvo acceso al expediente de la causa.

El caso N° 74163/2017 caratulado "Rocio Gancedo S/ Averiguación de Muerte Dudosa"

Según pudo saber BigBang, los exámenes histopatológico y toxicológico realizaron al cuerpo de Rocío determinaron que la bella modelo había consumido un cóctel letal de sustancias inductivas que provocaron “la falta de dominio de la voluntad”. Rodolfo Gancedo manifestó que exigirá a la Justicia el mayor esfuerzo para que, caiga quien caiga, su hermana pueda descansar en paz.

Así estaba el departamento de Rocío el día de su fallecimiento.

Durante el comunicado al que tuvo acceso este portal, el hermano de Rocío sostiene: “Descreo sobre la posibilidad de que mi hermana se haya quitado la vida de forma intencional, ya que (…) Rocío jamás tuvo antecedentes de intenciones de suicidio…sino que sus conductas eran conducentes con lo que se denomina acciones de autoflagelación”.

La modelo se quitó la vida el 29 de noviembre de 2017.

Según pudo averiguar BigBang, la familia asegura que la mayor preocupación que tenía Díaz Castelli era que no se difundiera sus conversaciones con Rocío, algo que en definitiva no ocurrió. Por ejemplo, en uno de los audios, el psicólogo manifestaba su intención de atar a la cama a la modelo para practicarle "sexo trash". “Es todo una gran masa proyectiva que ahora nos lo estás haciendo a nosotros dos, ¿viste? Somos dos perversos”, aseguraba el profesional en sus numerosas conversaciones con la ex militante.

Rodolfo Gancedo, hermano de Rocío, con su mujer.

En este marco, allegados a la ex hermanita afirmaron: “Nunca tuvo empatía o tristeza con lo que le ocurrió a Rocío”. El caso N° 74163/2017 caratulado "Rocio Gancedo S/ Averiguación de Muerte Dudosa" está siendo investigado por la Fiscalía N°30 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, y tiene como único imputado a Díaz Castelli.