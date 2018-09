Flor Peña admitió que su pareja sale con otras mujeres: "Tenemos una relación de poliamor"

Florencia Peña entró en el ojo de la tormenta hace unos días, cuando empezaron a circular algunos chats de su pareja, Ramiro Ponce de León, con otra mujer. Aunque al principio la actriz dijo que esas conversaciones eran muy viejas, lo cierto es que esta tarde decidió hablar en Intrusos, donde reconoció que ambos suelen estar con otras personas, porque tienen "una relación abierta" y de "poliamor".

Florencia Peña contó que conocía la relación paralela de su novio, Ramiro Ponce de León.

Las conversaciones que se filtraron del abogado dejaron al descubierto, al principio, la idea de que Ponce de León se veía con otra mujer a escondidas de la actual jurado del Bailando por un sueño 2018.

Los mensajes daban a entender que la relación que tenía el salteño era parte de una infidelidad, ya que ambos se veían cuando él estaba en la provincia, lejos de su mujer.

Los chats que se filtraron daban cuenta de una relación secreta entre Ponce de León y su amante.

En esos chats se leían diálogos subidos de tono, ya que la supuesta chica en cuestión le ofrecía fotos sexuales a la pareja de Florencia Peña, y en lugar de rechazar los ofrecimientos, él aceptaba las imágenes y organizaba los días en que podían encontrarse.

Ante este escándalo, en un primer momento la actriz quiso poner paños fríos a la situación, y aseguró públicamente que esos chats eran muy antiguos, y que formaban parte de una vieja relación que su futuro esposo y padre de su pequeño hijo había tenido en el pasado.

Peña había dicho que los chats eran viejos, pero ahora aseguró que son actuales.

Sin embargo, ante la aparición de nuevos chats, finalmente hoy Peña decidió dar la cara, y eligió Intrusos para contar que ambos tienen una relación abierta, que se caracteriza porque cada uno pueda estar con otras personas.

"Yo tengo con Ramiro una relación de poliamor, nosotros estamos juntos porque nos amamos, pero tenemos y nos vemos con otras personas. Cuando estas personas intentan embarrar la cancha desde afuera, y todo se hace conocido, obviamente que esto hace que uno tenga que salir a dar explicaciones", dijo Peña al comienzo de la comunicación para dejar las cosas claras.

Peña confesó que tanto ella como su futuro marido están con otras personas.

Además, explicó que nunca antes había dicho esto a la prensa por respeto a sus hijos que son chicos, ya que su familia debe convivir con otras "mente cerradas" que no entienden la forma en que ella y Ramiro Ponce de León eligen vivir.

"Tenemos una relación consensuada, ninguno de los dos hace nada que no haya sido charlado, obviamente yo no tengo ganas de escuchar detalles en un audio. Él fue inexperto, y eso ya lo hablamos. Esta es la relación que construimos, llena de amor y abierta", aseguró.

La actriz negó que fueran a suspender el casamiento.

Por último, explicó que de ningún modo suspendieron el casamiento, sino que lo que pasa es que su papá atraviesa desde hace algún tiempo un complicado estado de salud, y que por eso aún no decidieron en qué fecha harán la celebración.

"Yo no creo en la monogamia, pero sí en formar una pareja desde el amor absoluto. Si no sabemos cuándo casarnos, tiene que ver con que mi papá no está bien y quiero que él esté bien en esa situación que es única para nosotros", cerró Peña.