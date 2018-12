La durísima carta de Natalia Graciano contra "Cabito" y a favor de su marido

Otra voz se sumó al impensado enfrentamiento entre Matias Martin y Cabito. El conflicto se inició cuando el conductor tomó la decisión de despedir al humorista de su programa de radio Basta de todo. Los ánimos no quedaron bien, se mezclaron con algunas diferencias preexistentes y se generó una polémica que culminó en los medios. Cada uno brindó su versión, pero el tema parece no tener fin. Natalia Graciano no pudo quedarse callada. Respaldó a su marido y desmintió los dichos de Cabito, que sostiene que Martin no estuvo presente durante su difícil momento de salud.

Graciano bancó a su marido.

En un extenso posteo en Instagram, a modo de carta abierta, la exmodelo dejó expuestos sus sentimientos de dolor por los ataques que en las últimas horas recibió su pareja. Además, sostuvo que conoce de primera mano todo lo que hizo Martin por Cabito para ayudarlo con un problema que "viene desde hace un montón", aunque nunca se hizo público porque el conductor se preocupó porque así fuera.

"Doy fe y soy testigo de lo que te ocupaste del tema. De lo que bancaste siempre. Vaya si estuviste. En todos y cada uno de los momentos. Lo hablaste. Lo bancaste. Solo que nunca te permitirías contar lo que hacés cuando bancas al que está en problemas", inició Natalia, que comparte dos hijos con Matias, Mía y Alejo.

Otros tiempos: cuando todo estaba bien.

Con respecto al despido, Natalia recordó que fue una decisión muy difícil para su pareja y que sabe que él charló sobre la situación con Cabito una "cantidad de veces" antes de que se llevara adelante. Y señaló que su marido tiene un "don" especial para saber las necesidades del programa, que lleva 18 años al aire. "Parte de esa sensibilidad que tenes, refleja tu talento a nivel profesional de generar cambios, agregar secciones o darle un giro".

Incluso Graciano sumó: "Te ocupaste de que tenga un lugar en otro programa. Te despediste con dolor, pediste que le mandaran lindos mensajes".

Para finalizar, remató: "Ojalá que el tiempo acomode la cosas. Que puedan hacer un cierre digno de tantos años de éxito y cariño. Y que no quede nada de este final tan triste que no le sirve a nadie. Amor, siempre amor. Y agradecimiento a tantos años lindos que vivieron juntos. Grandes momentos compartidos que serán por siempre parte de la historia de la radio".