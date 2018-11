La escatológica obsesión de Luciana Salazar y lo que le hace a su pobre amiga

Una vez más, Luciana Salazar habló de sus obsesiones vinculadas a la higiene. En esta oportunidad, la rubia reveló que no hace pis en ningún lugar que no sea su casa y, si tiene una urgencia, tiene un excéntrico plan armado para no apoyarse en ningún inodoro.

Luciana Salazar volvió a hablar de sus fobias.

"Soy medio obsesiva con esas cosas, si no es en mi casa, no. Excepto que esté en una emergencia. Pero no me siento en la tabla, soy muy asquerosa: hago de parada o a veces en vasitos", reconoció en su paso por el ciclo Podemos hablar.

Consultada sobre el operativo, la ex de Martín Redrado explicó: "Cuando estamos en lugares donde no hay baños o los baños no son muy limpios, tengo una amiga muy de confianza que me trae vasitos de plástico, que después se los lleva y los tira".

"Mi amiga lleva los vasitos al baño y después los debe tirar a una pileta. Es mi mejor amiga, no es una cuestión de falta de respeto, es como mi hermana. El vasito es de plástico, ¡se tira y no se usa más!". Por último, reconoció: "Number two no hago afuera de mi casa, me la aguanto. He pasado viajes en avión de 12 horas que no fui al baño".