La estrategia de Cubero para “controlar” los ataques de Nicole Neumann

Sigue la pelea. Fabián “Poroto” Cubero reconoció que, luego de blanquear su relación con Mica Viciconte, tuvo que tomar una polémica decisión para resguardar su noviazgo y ponerle un freno a los ataques que recibía en privado por parte de su ex mujer y madre de sus tres hijas, Nicole Neuman.

Nicole Neumann y Cubero se separaron hace más de un año, pero siguen dando de qué hablar.

“Esto de exponer de modo público lo que estaba pasando fue para que ella (por Nicole) baje un cambio. Muchas veces, lo que pasa internamente uno dice: ‘Queda ahí’. Pero como la cosa siguió y no la cortaba, lo usé como estrategia para que, de alguna manera, se pueda cortar con eso”, reconoció en el ciclo Confrontados.

Las declaraciones llegan después de que la modelo interpusiera una medida cautelar para que su ex no pueda hablar de ella en los medios. “El bozal legal va a servir para lo público. Está bueno, porque ella también se va a limitar a hablar”, destacó el ex futbolista, a quien la semana pasada Neumann acusó de no permitirle hablar con sus hijas cuando se encuentran a su cuidado.

Cubero apuesta ahora a su relación con Mica Viciconte.

“Me molesta que, en un punto, quiera provocar alejarme de mi pareja o corromper la relación de mis hijas con ella. Yo con sus parejas no lo hice jamás. Entendí cómo son las cosas”, remató.