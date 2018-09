La grieta en vivo: el cruce entre Dady Brieva y Miguel del Sel por Mauricio Macri

Invitado en Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff, Dady Brieva se lanzó duramente contra el gobierno nacional y se enfrentó con su compañero de Midachi Miguel Del Sel, ex embajador en Panamá designado por Mauricio Macri.

Los Midachi protagonizaron una "grieta" en vivo en el programa de Andy.

"Tuvieron tres años para decir lo que tenían que decir, no lo dijeron. Prometieron un montón de cosas, no cumplieron ninguna", señaló consultado por el conductor sobre la situación actual del país, aunque aclaró que se sentía "incómodo" opinando sobre la gestión macrista, ya que sabía que tanto Del Sel como el Chino Volpato -también presente en la mesa- "piensan distinto".

Sin embargo, eso no frenó la diatriba de Brieva. "Pienso que están mintiendo. Son unos grandes cínicos. Y quiero que se queden hasta el final para que la gente nunca más vuelva a votarlos. No quiero que se vayan. Quiero que se queden, como esos jugadores que juegan mal y que putean al árbitro para irse silbados y 'tribuneados', y el árbitro dice 'no, quedate hasta el final, hijo de p..., así la gente se da cuenta que jugás mal'", agregó.

"Estoy preocupado"

Del Sel, por su parte, también tuvo su momento de descargo y aseguró que sigue "apoyando al gobierno" y que desea que "el país salga adelante de una vez por todas".

Después del discurso de Macri, Miguel Del Sel se expresó sobre el duro momento que está atravesando el país ���� PH #PodemosHablar �� pic.twitter.com/ENWZuHlNVN — Telefe (@telefe) 9 de septiembre de 2018

"Estoy preocupado, claro, como cualquiera", agregó. "Es un país devastado, una sociedad que se cayó a pedazos. No hay valores. Hay un gran sector de la Argentina que se cayó a pedazos y que no ayuda".