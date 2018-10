Los audios de Gianola en medio de las denuncias por acoso: "Esta tarde me tiro abajo de un tren"

Luego de que estallara el escándalo por abuso sexual, se dieron a conocer algunos audios que Fabián Gianola le mandó a Fernanda Meneses en 2017, donde el actor asegura estar dispuesto a quitarse la vida si la polémica sigue creciendo: “Vos vas a lo de Rial y yo esta tarde me tiro abajo de un tren, no te hagas problema. No tengo problema en quitarme la vida porque ya no aguanto más”.

Fabián Gianola acusado de abuso sexual.

En las escuchas que le envió a la actriz -quien lo acusa de reiterados abusos sexuales- el actor aseguró que estaba pasando por el “peor momento” de su vida. “Yo todo lo que te digo es por tu bien y por el nuestro, no tengo ningún tipo de implicancia ni me interesa cagarte a pedos ni tengo ganas de, no sé, que te sientas mal”, le dice Gianola a Meneses.

Y agrega: “Yo te digo las cosas que pienso porque vos también me decís las cosas que pensás….No quiero que te enojes. No me interesa que estés enojada, estés triste, que estés mal, yo te quiero mucho. Me parecés súper talentosa, y que fuiste un hallazgo en el programa. Te quiero meter en el vivo. Te quieren adentro del programa, pero tenes un pico peligroso. Cerrá la boca”.

Pese a la inesperada propuesta que le hacía a su denunciante, días atrás el propio Gianola aseguró no tener vínculos con la producción del programa que compartía con Meneses, ya que la actriz lo había acusado también de dejarla sin trabajo. ¿En qué quedamos? Lo cierto es que el actor también fue muy crítico con el físico de Meneses y no dudó en hacérselo saber.

Cabe recordar que Meneses denunció públicamente a Fabián Gianola por acoso sexual. Según su descargo, el actor le “puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director” cuando ambos compartían cartel en 2015 en la obra El kiosquito de Fabián. "Vos medirás 1,60 y yo 1,77, 1,64 medirás, no sé de dónde sacaste esta capacidad tuya de verte más alta que yo”, le reclama.

La actriz Fernanda Meneses denunció tres situaciones de acoso protagonizadas por Gianola.

Además, en otro fragmento de los audios dados a conocer por El Show del Espectáculo, Gianola afirma que siempre tuvo piernas “largas” y dispara: “Por otro lado siempre tuve piernas largas no sé porque no me viste, me habrás visto más la chot... más que las piernas, no entiendo, yo tengo una posición bastante normal, la posición anormal para una dama es la tuya".

Y sigue: "Ponele que medís 1,70, me llama la atención, igual la que está mal parada sos vos, estás parada de una manera 'tengo la conch... caliente y la ventilo'. Llamalo a Pepe Soriano y decile que estabas ventilando la argolla, es lo que se ve, estás diciendo 'Uff, me arde, me arde todo esto abajo de las piernas, todo atroden entre las narpies'".

Gianola y Meneses juntos.

En los audios, Gianola se toma un tiempo para pegarle a Pablo Echarri por el manejo de SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes) y a Pol-Ka por su forma de trabajar con los actores. ¡Escuchá audios desde el minuto 47:00 hasta el 57:00!