Los chefs más famosos del país muestran su costado hot en un calendario

Solidaridad, conciencia alimentaria y, claro, picardía, son los tres ejes de La Lista Hot, un proyecto ideado por la periodista Sorrel Moseley-Williams que llevó a 12 chefs estrella a posar con sensualidad en una cuidada producción fotográfica.

"Quería hacer algo que fuera divertido pero también útil", le explica a BigBang la organizadora. Así, poco a poco, comenzó a compilar votaciones de representantes del universo gastronómico para armar un ranking de cocineros apuntando a un posible calendario.

Con la lista armada, convencer a los protagonistas fue más fácil. "Creo que les gustó haber sido elegidos, por eso dijeron que sí", acota Moseley-Williams.

Germán Torres, de Salvaje Bakery, es el protagonista de enero.

El producto final tomó forma mediante el auspicio la distribuidora de vegetales Sueño Verde, y el trabajo con el fotógrafo Eduardo Torres y la productora artística Pato Katz.

Sensualidad y naturaleza

Así, se decidió que los chefs posaran con productos de temporada disponibles en el mes en cuestión del calendario, uniéndolos a algún plato que los identifique. De esta manera, por ejemplo, el romero y el ciboulette protagonizan junio, los repollos aparecen en agosto y las flores comestibles adornan noviembre.

Christian Petersen, actual juez del certamen El Gran Premio de la Cocina, también se animó a posar.

"Cuando llegó el momento algunos se sacaron la remera sin pensarlo", cuenta Moseley-Williams. "Otros no tanto: recordemos que son cocineros y no modelos, cada uno llegó hasta donde podía. Pedro Bargero (chef del exclusivo restaurante Chila), se quiso sacar toda la ropa y no tuvo problema, Christian Petersen (actual jurado de El Gran Premio de la Cocina) se animó un montón también, lo mismo Germán Martitegui (ex MasterChef), que estaba absolutamente preparado para posar sin remera".

Tomás Kalika, chef de Mishiguene, con uno de sus productos favoritos: el coliflor.

El calendario de La Lista Hot tiene Instagram propio (@lalistahot) y puede adquirirse online en www.suenoverde.mitiendanube.com. Parte de lo recaudado por la venta será destinado a financiar el viaje a Francia de Emiliano Schobert, el chef que representará a Argentina en el mundial de cocina Bocuse d’Or 2019.