Mica Viciconte le salió al cruce a Nicole: "No lo soltó a Fabián; esta confundida"

La ex participante de Combate respondió a las críticas de la ex mujer del defensor de Vélez y le pidió que deje de ser tan repetitiva.

El último viernes, Fabián Cubero comenzó a calentar motores y estuvo como invitado en el programa de Carolina “Pampita” Ardohain. Fue ahí donde, sin medir demasiado sus palabras, el jugador de Vélez reveló al aire que intentó conquistar o seducir a la actual pareja de Juan “Pico” Mónaco y una de las máximas rivales de su ex mujer, Nicole Neumann.

Consultada sobre este hecho, la rubia no solo afirmó que “levanta muertos” en relación a Mica Viciconte, sino que además remarcó que el romance entre Poroto y la ex Combate es propia de una historia de ciencia ficción. “La pasé pésimo con el chiste en el programa de Pampita, lloré bastante", expresó Nicole con respecto al intento de seducción de Cubero.

Pero, como suele ocurrir en la gran mayoría de los casos, la respuesta no tardó en llegar. Fue Mica Viciconte en diálogo con Intrusos quien resaltó su relación con el defensor y le dedicó un polémico mensaje a Nicole. “La verdad, y te soy sincera, la que no soltó en un punto es ella. A Fabián lo notó bien, relajado, está con sus cosas, viendo si puede seguir en Vélez”, explicó.

Nicole enfureció cuando Cubero dijo que quiso conquistar a Pampita.

Y agregó: "Está más enfocado en eso y no tanto en qué hace la ex mujer. A mi Nicole no me dio trabajo, estoy muy agradecida con el trabajo que tengo. Estuve colgándome cuatro años sobre una liana, no me dio cámara ella. Esta confundida”.

Según las propias palabras de Viciconte, cuando “uno siempre remarca porque ´yo lo dejé´; ´yo quiero estar sin él´; ´por algo tomé esa decisión´…remarcar tanto eso…está bien, ya se entendió. Lo dejó, la relación no funcionó y listo. Pero ser repetitivo no está bueno”.

Con respeto al mensaje que le envió Cubero a Pampita, a la ex Combate no le gustó mucho, pese a que remarcó que no le molestó. “No sé si fue cierto o no, es un tema de ellos. Yo no lo hubiese dicho, pero no me molesta en lo absoluto. Si él quiere ser así, allá él”, disparó.

Por su parte, Cubero también habló de la mamá de sus tres hijas y señaló que tiene mejores cosas que hacer que andar fijándose en Nicole. “La cosa va enserio. No estamos actuando para nada. No está bueno entrar en detalles, pero me tiene sin cuidado porque estamos focalizados en nosotros, en afianzar la pareja. Me tiene sin cuidado lo que diga, es un tema cerrado”, dijo Poroto.

Mica Viciconte y Fabián Cubero.

Y continuó: “La noto enojada por momentos, pero estoy focalizado en mi relación con Mica, en mis hijas y en mi trabajo. No me ando fijando en Nicole”.

Al final, Cubero remarcó que se sintió “cómodo” en el programa con Pampita y aclaró que fue solo un “chiste” su intento por conquistar a la morocha. "Fue mentira, cómo le voy a escribir a ella (por Pampita) estando de novio con Pico. Fue un chiste”, cerró.