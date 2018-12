Mirtha desbarrancó con la abogada de Thelma Fardin: el prontuario de "incómodas" preguntas

Mirtha Legrand volvió a hacerlo. La diva de los almuerzo otra vez le hizo una pregunta incómoda, y fuera de lugar, a una de sus invitadas. Se trata de la abogada especializada en cuestiones de género, Sabrina Catarbia. "¿Usted que haría si fuera violada'", le preguntó la conductora, que sorprendió a la abogada con su consulta.

La mesa de Mirtha del sábado por la noche.

"Ay Mirtha... me parece que es una pregunta muy fuerte, no puedo responderla. Es una experiencia tan fuerte, que te cruza con tal intensidad, que no se puede hacer una respuesta hipotética. Se lo evalúa en el fuero interno de cada mujer y con la circunstancias", le contestó la abogada. Enseguida la conductora le preguntó si le había molestado la pregunta, a lo que la abogada le respondió que no.

"No fue hecha con malas intenciones, son esas cosas que pregunto yo", aclaró la conductora. Más tarde, le pidió disculpas por la fuerte pregunta que le hizo y le dijo que "le salió del alma". "Cuando una viene a lo de Mirtha sabe que viene a lo de Mirtha", le respondió la abogada, sobre el incisivo estilo de la conductora.

Los antecedentes de Mirtha

Laura Miller

La recordada situación que le tocó vivir a la cantante Laura Miller en el momento que reveló que fue víctima de violencia de género.

La actriz y cantante contó cómo el hombre la maltrataba, e incluso mostró el “botón de pánico” que le dio la Justicia. Sin embargo, lejos de entender la situación, a Chiqui disparó: "¿Vos qué hacías para que él te pegara?". Luego de un momento incómodo, la conductora se disculpó.

Jorge Piazza

También fue polémica la pregunta que le realizó al diseñador de alta costura Jorge Piazza: “¿Una pareja homosexual, en el caso de adoptar un menor, un varón, no podría producirse una violación, a su hijo?”.

Piazza lo negó y siguió hablando pero en otras entrevistas confesó que la pregunta fue tan abrupta que no llegó a reaccionar sobre los dichos de la Legrand.

Graciela Alfano

Otro momento incómodo es el que vivió Graciela Alfano cuando Mirtha Legrand le preguntó si era verdad que realiza magia negra, en referencia a dichos de la madre del fallicdo modisto Jorge Ibañez, en los que aseguraba que la ex de Alé le había enviado vestidos dañados y sucios con materia fecal. El cruce fue polémico porque Alfano dijo que no era una pregunta para hacer y que se sentía incómoda.

Sergio Denis

En otro momento la diva dijo: “¿Es cierto que hacés unas fiestas? Fiestas raras… Yo lo leí”, disparó la Chiqui y el dardo iba contra Sergio Denis, otra víctima. El cantante quiso hacerse el desentendido y sólo atinó un “no me acuerdo” ante los repetidos pedidos de Mirtha.

Silvina Luna

En el caso de Silvina Luna quizás la pregunta no parece ser tan terrible, pero lo cierto es que en ese momento la modelo no había realizado demasiadas declaraciones al respecto y solicitaba no hablar del tema pero nada la frena. "¿Eso era un viñedo?", consultó, en alusión al video íntimo que se viralizó en las redes.

Mariano Torres

Viajando en el tiempo Mariano Torres también sufrió un acorralamiento por parte de la conductora al preguntarle si alguien le había ofrecido drogas. Mirá cómo le contestó.

Flavia Palmiero

Se puede seguir la lista de momentos incómodos. Entre ellos el que vivió Flavia Palmiero en el 2003, cuando Mirtha le preguntó si el anillo de brillantes que tenía en su mano lo había ganado con honra. Luego de diez años, recuerdan el episodios y disimulan con risas un momento tenso del que nadie olvida.

Como bonus track mirá otros momentos donde aumentó la tensión en el programa “Almorzando con Mirtha Legrand”.