Otra denuncia contra Darthés por acoso: "Me mostró su erección antes de una escena"

Las denuncias por “acoso sexual” contra Juan Darthés se multiplican con el correr de las horas. A las acusaciones de Calu Rivero y Anita Coacci, se le sumó la palabra de Natalia Juncos, quien vivió un mal momento con el actor allá por el 2005 durante una pequeña participación que tuvo en la novela "Se dice amor", que se emitió en Telefe. “Me preguntó si no quería irme a dormir con él”, disparó.

La actriz denunció públicamente al actor.

En diálogo con Infama, la actriz reveló que no lo denunció hace 13 años por temor al qué dirán y sostuvo que por aquel entonces el accionar del galán estaba bien visto o aceptado. “Fue en exteriores, en Villa Luro o en Parque Chacabuco. Cuando llego me dan un Motorhome, donde estaba Eugenia Tobal”, comenzó con su relato en el ciclo de América.

Juan Darthés estaría analizando dar un paso al costado en Simona.

Y continuó: “Cuando me toca salir –mi rol era el de prostituta en la tira y llevaba puesta una pollera muy corta- nos pusimos a hablar con Juan (Darthés) y en un momento me dice que si no quería ir a dormí con él, que iba a buscar su auto y me llevaba. Yo le dije que era casado”.

Según Juncos, Darthés le dijo que era cierto que él estaba en pareja y que vivía con ella en Nordelta, pero que tenía un departamento en Palermo para usarlo con ella. “Ahí me quedé dura y me di la vuelta. Cuando me dice eso, me quedo dura, lo miró y le doy la espalda”, explicó.

Y agregó: “Antes de salir a escena me toca la espalda con su dedo hasta la cola. Ahí me dice, ´mirá cómo me calentás, mirá cómo me ponés´. Cuando lo miré me di cuenta que tenía una erección. Salí súper nerviosa a escena”.

Natalia Juncos denunció públicamente a Darthés por acoso.

Durante su descargo, explicó que al día siguiente los productores de la exitosa tira de Telefe le avisaron que no vaya a trabajar porque “no les había gustado” su manera de actuar. “No me dieron ninguna chance de quedar en la serie después de eso. A mi casa llegué llorando. Se lo conté a mi asistente artístico, a mis amigas y lo traté en terapia”, detalló.

Después de cinco años tomé coraje y hablé. Estoy aliviada y orgullosa de haberlo hecho... de sacarme este malestar insoportable del cuerpo. @marourivero @ritadelvallem @JOSEDANTONA pic.twitter.com/T8Hg1uaXVW — CALU RIVERO (@riverocalu) 12 de diciembre de 2017

Además, reveló que les contó lo sucedido a varios actores y que todos ellos le brindaron su apoyo. “Esto estaba naturalmente aceptado en el medio. Es lo que es o si no te quedas sin trabajo. Él solo me mostró la erección con el pantalón puesto. Cuando le dije que no, se re enojó y me rebajó con la mirada”, concluyó, al mismo tiempo que aclaró que Darthés arruinó aquella escena apropósito.

A principios de noviembre, Calu Rivero reveló que se sintió “acosada” por Juan Darthés cuando ambos eran protagonistas de “Dulce amor”, la tira que se emitió por Telefe hace cinco años. “A mí nadie me lo tiene que contar porque lo viví en carne propia”, había dicho la actriz consultada sobre la explosión de denuncias por acoso y abuso sexual en Hollywood.

La carta de Coacci contra Darthés.

En ese marco, Anita Coacci, sobrina de Susana Rinaldi, publicó una extensa carta en su cuenta de Facebook contando su mala experiencia con el actor: “Se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice: ´Mirá como me ponés´”, deslizó la actriz. ¿Que dirá el galán ante las denuncias que se multiplican?