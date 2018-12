¡Que viva el poliamor! Afirman que Rocío Oliva tiene otro novio y que Diego ya lo sabe

Diego Armando Maradona es un hombre celoso, que en más de una oportunidad expresó su furia al ver algo que no le gustaba de su entorno. Por ejemplo, el actual técnico de Dorados estalló de furia cuando Paparazzi publicó en la tapa las fotos donde se ve a la pareja de Claudia Villafañe, Jorge Taiana, junto al hijo de Gianinna y Sergio Agüero, Benjamín, pescando en un muelle.

Rocío y Maradona ¿en crisis?

Por eso sorprendió que esta tarde en Intrusos, revelaran que el ex capitán de la Selección Argentina estaría “compartiendo” el amor de Rocío Oliva con otro hombre, del cual no trascendió su identidad. Cabe destacar que la futbolista y El Diez se vieron por última vez en el cumpleaños del astro y que decidió no vivir junto al ex futbolista en México.

La encargada de dar esta noticia fue Ángeles Balbiani, quien muy tranquila advirtió que Maradona mantiene un acuerdo económico con Rocío para intentar mantener vivo el amor. “Maradona viene a Buenos Aires y se deprime, no es el mismo. Viene a reconquistarla y hay dinero de por medio”, señaló la panelista y amiga de Pampita en el ciclo de América.

Balbiani reveló por qué Maradona está deprimido.

Y agregó: “Hay una recompensa económica de parte de Maradona a Rocío que llega a los bolsillos de este amante. Rocío Oliva no va a México porque está con otra persona, otra pareja. Diego lo padece mucho, porque cuando viene acá tiene que reconquistarla. Hay una suerte de transferencia económica que hace que todo se recupere”.

Según contó Balbiani, Rocío Oliva prefiere participar de fiestas que estar junto al ex DT de la Selección Argentina. “Diego no puede hacer nada para modificarlo. No es blanqueado, pero es una pareja fija, no es que está con muchos hombres a la vez. Se le dio vuelta, es la primera vez que una mujer lo está dominando”, remarcó la panelista.

Y disparó: “No es una persona conocida, no es mediático ni futbolista. Pero Diego sabe todo. Diego soporta que Rocío no vaya a verlo a México. Pero a Verónica (Ojeda) –su ex pareja y madre de su hijo más chico- no le perdonaba media hora de retraso. La razón no es que sea peligroso, sino que no quiere estar. Se la pasa yendo de fiesta en fiesta, tengo videos de ella detonada”.

Al parecer, Rocío conoció a su actual pareja a espaldas de Maradona gracias a Dalila, la cantante de cumbia rosarina. “A la pareja de Rocío no le importa que se muestre con Maradona porque ellos viven de Maradona. Es muy amigo de Dalila, la cantante. Pero él es un cristiano común y corriente”, sentenció Balbiani dando por hecho este trío amoroso.

Rocío no estaría viviendo con el Diez en México.

Vale destacar que Rocío Oliva es muy amiga de Dalila, de hecho fue al último show que la cantante de cumbia dio en el Gran Rex y se fueron juntas. Maradona llegó el martes por la noche al país y regresará a México el próximo 13 de diciembre, ya que debe afrontar la pretemporada con el plantel de Dorados, a quienes busca ascender a la primera división mexicana.