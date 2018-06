¿Realidad o marketing? Moria Casán estalló tras revelar el delicado momento que vive Charlotte

Todo comenzó el viernes último por la noche, cuando Moria Casán utilizó su cuenta de Twitter para advertir el supuesto calvario que estaba sufriendo Charlotte Caniggia en manos de su novio, Lhoan. Según publicó la ex vedette, recibió un llamado de Fabián Esperón –representante de la hija de Mariana Nannis- quien le manifestó su desesperación por la supuesta violencia física que Charlotte recibiría diariamente del cantante.

Lhoan fue denunciado hasta por la propia Mariana Nannis de ejercer violencia de género.

"¡Quiero decirles que me acaba de llamar, desesperado, el mánager de Charlotte diciendo que no sabe qué hacer! Que es mentira que está embarazada y que el otro día fue a grabar toda golpeada a su reality y hoy se escapó del programa de Pampita porque se enojó con él", escribió Moria.

Y agregó: "¡Está desesperado porque nadie hace nada y lo bloquea al manager cuando está con él. Y me pidió por favor llorando que lo ponga en mi Twitter! ¡Hagan algo por Charlotte, cuidémosla! Tiene miedo que pase algo el finde y quiere desmentir que está embarazada”.

Según escribió La One, el representante le dijo que Lhoan “le puso un detective” a la hija de Claudio Paul Caniggia y que llegó “desfigurada” cuando fue a grabar. “Me llamó a la casa de Sofía de desesperado que está. Quiere por favor que alguien haga algo, ahora ella está con él creo porque se escapó de lo de Pampita con Lhoan”, explicó.

Cabe recordar que la pareja estuvo presente en el programa Pampita Online, aunque solo Lhoan participó del vivo mientras que, al parecer, Charlotte lo esperó detrás de cámara. Pero cuando Moria encendió las alarmas sobre la delicada situación de la mediática en las redes sociales, fue el representante –para su sorpresa- quien le bajó un cambio a la situación.

Esperón, en diálogo con Clarín, trajo tranquilidad y aseguró que "simplemente se lo comenté a ella (por Moria) porque es amiga. Una preocupación nada más. No me gusta el quilombo mediático no es mi estilo”, señaló, restándole valor a las palabras de la ex vedette.

Pero, como era de esperar, la conductora de América Tv no se la dejó pasar y volvió a la carga a través de su cuenta del pajarito. "Quiero aclarar que el llamado del mánager de Charlotte fue a casa de mi hija y como estaba desesperado me pidió ayuda”, detalló.

Y continuó: “Primero le dije que hiciera denuncia. Él me dijo que era tarde, entonces ofrecí mi tweet y dijo: 'si ponelo y´. Dijo que me lo comentó porque soy su amiga y no quiero quedar como buchona de un hecho que excede la frivolidad del chisme”.

Lo que le molestó a La One fue que Esperón remarcara que no quería ningún “lío mediático” con todo este asunto. “Sorry, me dice 'poné todo en Twitter ya'. ¿Qué piensa, que con mis tweets no iba inmediatamente un efecto disparador para que se levante?", se preguntó con cierta ironía.

En esa línea, la ex vedette resaltó que, tal vez, fue parte de "un ardid publicitario para sumar puntos a la mezasa. Si es así, le cobraré lo correspondiente a Fabián Esperón", resaltó.

Para finalizar, Moria se alejó del escándalo y sostuvo que merece más respeto. "#RESISTO USO Y ABUSO en cuanto a lo mediático pero no se pasen de uso porque con mi lengua te hago un arcoiris en un inodoro #RAINBOWTIME", escribió, visiblemente molesta.

Y cerró: "Por otra parte todo este trámite de María Teta de Calcuta que piensan que soy me quitó una hora con mis amados Dante y Helena (sus nietos) que son sagrados... #Soy San Putón, hermafrodita con familia y amigos. Todos de la comunidad LGTB, así que #STOP".

La relación que mantienen Charlotte Caniggia y Lhoan pasó por todo tipo de denuncias y escándalos. Sin ir más lejos, el cantante de reggaetón fue acusado en varias oportunidades y hasta por la propia Mariana Nannis de ejercer violencia de género sobre su novia. Y hasta se dieron a conocer impactantes imágenes de la hija de Claudio Paul con moretones en sus brazos y piernas.