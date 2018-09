Sol Pérez aceptó la invitación de Nicky Jam para ir a cenar: qué condición le puso

Luego de que trascendieras que Nicky Jam, uno de los cantantes urbanos del momento, le pidió a sus productores que le consiguieran el número de teléfono de Sol Pérez para invitarla a cenar a solas, la ex Chica del clima rompió el silencio y no solo reveló que la información es cierta, sino que además aseguró que el cantante le parece atractivo: “Está bueno Nicky Jam”, deslizó.

El músico estadounidense volverá a la Argentina el jueves 20 para realizar un show en el estadio GEBA, donde también se presentarán Karol G y El Polaco. El artista internacional quedó impresionado con la belleza de la actual panelista de los Especialistas del Show y busca lograr seducirla llevándola a comer al restaurante del hotel Faena, de Puerto Madero.

En diálogo con el ciclo radial Show Attack, Sol señaló que ya la habían invitado a presenciar el espectáculo de este jueves, pero aclaró que cenará con el músico con la única condición de que sus amigas también puedan ir. “Ya me habían invitado a su show y dije que voy a ir. Y después me llegó que estaba pidiendo mi celular para ir a cenar”, explicó.

Y siguió: “Yo contesté que voy a cenar si van mis amigas también. Con ellas no hay problema, pero una cita a solas, no. No lo conozco, es un poco fuerte. Está bueno Nicky Jam, el tema es que tengo que ir a cenar con mis amigas. No me llegó un mensaje de él, me lo preguntó la gente que lo maneja. Con ellas me descontracturo y después vemos el show, todo bien”.

Según explicó la actual participante del Bailando, el cantante vive lejos, razón por la cual le tiene que “caer diez puntos” si quiere dar el siguiente paso a la amistad. “A mí me gusta su música pero de ahí a tener algo…. Primero me tiene que cantar un poco e invitar a cenar, charlar… ¿Y si me canta un tema…? ¡Me caso!", sentenció la modelo, entre risas.