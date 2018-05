Úrsula Vargues reveló que tuvo relaciones en el Hospital Alemán mientras estaba anestesiada

La ex panelista de Nosotros a la mañana se refirió a sus ex compañeros y se animó a responder un jugado cuestionario hot.

Allá por noviembre del año pasado, Úrsula Vargues desató la polémica cuando usó las redes sociales para escribir fuertes comentarios contra Diego Leuco. En aquel momento, el hijo de Alfredo Leuco y Julián Capasso protagonizaron una acalorada discusión en la entrega de los Martín Fierro de radio, la cual provocó que la ex panelista hablara despectivamente de los judíos y del propio periodista.

Por estas frases, Vargues fue apartada de su lugar en Nosotros a la mañana, publicó un video en el que le pedía disculpas a toda la comunidad judía y se presentó el 27 de noviembre ante al DAIA donde volvió a ratificar sus disculpas.

Ahora bien, la ex panelista de "Nosotros a la mañana" participó del “Show Del Espectáculo”, ciclo que conduce Ulises Jaitt, y habló de todos sus ex compañeros y se animó, además, a un cuestionario hot donde aseguró que tuvo relaciones en el hospital Alemán, con anestesia incluida.

Consultada sobre sus fantasías a la hora del romance, la morocha aseguró que no tiene fantasías con ningún famoso. “Me gustan los que no son famosos. Tuve muchos famosos en mi vida como para entender que no es por ahí”, explicó.

En ese momento, hablando sobre los lugares más insólitos donde tuvo relaciones sexuales, Vargues no se calló nada y agregó: “Tuve sexo en el hospital Alemán. Con anestesia. Sentís un montón...”, aunque no quiso dar más detalles sobre este asunto.

“El recuerdo de mi primera vez es hermoso. El tamaño importa un poquito y los chiches valen después de tener sexo. No tengo posición preferida y nunca me ofrecieron plata por sexo, no lo aceptaría. En el sexo vale el insulto cariñoso, vale todo”, disparó,

A pesar de que Vargues pidió disculpas en el programa "Nosotros a la mañana", finalmente la echaron.

Si bien la ex panelista aseguró que práctica la autosatisfacción para “mantenerse lubricada”, reveló que practicar sexo oral no le interesa en lo absoluto. “Hacer sexo oral me chupa un huevo, que me hagan es 100% importante. Me gusta tener sexo donde sea”, explicó.

Y continuó: “Estuve mucho tiempo sin tener sexo. Yo me lubrico a diario y no necesito de un hombre. Me encantan los hombres...pero tienen que aprender. Pero el hombre no es tan importante. Sin los hombres, hay un mundo...ahí práctico la autosatisfacción”.

Al final del cuestionario hot, Vargues detalló que no le gusta usar disfraces a la hora de tener sexo, reveló que si tuviera que vender una parte de su cuerpo para ganar plata, éste sería su pie y cerró: “Al sexo le doy 30 puntos de importancia en mi vida. Tengo un culo hermoso, un cuerpo divino”.

Su guerra con Doman

Fue Fabián Doman, conductor de Nosotros a la mañana, quien había anunciado que Vargues dejaba de ser parte del equipo por sus polémicos dichos contra Diego Leuco. “Creo, y perdón por la sinceridad brutal, que en las actuales condiciones no debés continuar en ´Nosotros´. No quería que lo supieras por terceros", aseguró Doman que le dijo a Vargues.

El tiempo pasó y la sensual morocha arremetió contra Matilda Blanco, dijo que es un dólar falso y una pobre mujer, además ninguneó a Yanina Latorre y Connie Ansaldi. “A Matilda Blanco no le creo ni el color de pelo. No le creo nada. Es un billete de un dólar falso. No sabe nada del mundo. No entiende nada. Sólo quiere hablar de la moda”, dijo.

Y agregó: “La moda está demodé, boluda. ¿Vos sabés cómo se viste esa mujer? Marca más tendencia mi tortuga. Es una pobre mujer. Yo la abrazo y me da mucha pena. Es lo único que le queda... me chupa un huevo cómo me lookeo yo. Me da mucha pena ella como una mujer que no le queda nada en la vida más que hablar de otro. Ojalá tenga diez años más para hablar de eso”.

Al ser consultada sobre la postura que tomó Evelyn von Brocke sobre su renuncia, Vargues aseguró que tarde o temprano va a ser víctima del Karma. “¿Doman? ¿El gordo? Me reservo la opinión. Pero todo se sabe. No volvería a trabajar con Doman. Es un traidor, operador político. No vi ni a Connie Ansaldi ni a Yanina Latorre como panelistas. No sigo a sus programas. No me interesa la opinión de cierta gente”, cerró.