Vicky Xipolitakis, lapidaria con Ottavis: "Es un traidor, psicópata, manipulador y drogadicto"

En 2016, José Ottavis dejó su costado político cuando comenzó a salir con la siempre polémica Vicky Xipolitakis. Pero la relación no prosperó y tras la ruptura, Vicky Xipolitakis lo acusó de haberle sido infiel y de sufrir una gran adicción a la drogas.

Dos años más tarde, y embarazada de 24 semanas de Salvador Uriel, el hijo que tendrá con el empresario Javier Naselli, se filtró un audio donde la Griega destroza al diputado del Frente Para la Victoria (FPV) y lo culpa de haber dinamitado la pareja por su “enfermedad”.

En el material dado a conocer por el programa Los Ángeles a la mañana, la modelo señala que el dirigente político hizo todo para perderla. "No es que hay que ser positivo, hay que ser coherente. Yo psiquiátrica no soy. Puedo apostar y trato de mejorar un montón de cosas porque de mi parte real había amor sano”, se la escucha decir a Xipolitakis.

Y sigue: “Si me mudaba era porque iba a cargar una mochila, para ver si lo podía curar y empezar a construir una familia. Del otro lado no recibí nada más que dolor. El amor no lastima. Tiene cosas que no son de convivencia. Está tan quemado que hace que trabaja. Empezó la crisis y le empecé a decir de todo: drogadicto de mierda, de todo”.

Ottavis tuvo un breve romance con la Griega.

En su descargo, Vicky detalla que Ottavis “se cag...” en ella y asegura que la relación terminó de la peor manera. “Ojalá se deje de drogar, para que no se mate. No quiero saber más nada. Voy a hacer mi vida, lo que se me cante el oj... Si lo quieren, que lo ayuden para que se deje de drogar porque ya le sale sangre de la nariz, vomita sangre”, manifestó.

Vicky Xipolitakis acusó a Ottavis de drogadicto.

Y sentenció, lapidaria y sin filtro: “Y si no, que se mate. A mí me da lo mismo Ottavis. Es un traidor, psicópata, manipulador. No puede ni con él. Está arruinando hasta la educación de su hijo. No puede hacer feliz a ninguna persona que tenga a su lado. No tiene mal corazón, pero todo lo que hace es de mal tipo", remató la futura mamá.