Yanina Latorre la tildó de "dictadora" y Esmeralda Mitre estalló: "Sos una bestia humana"

Todo comenzó cuando Florencia Peña aseguró durante su devolución en el Bailando por un sueño que Esmeralda Mitre estaba “loca como un plumero”.

Esto enfureció a la hija de Bartolomé Mitre, director de La Nación, quien invitada a los Especialistas del Show, el ciclo de canal Trece, aseguró que los dichos de la ex Casados con hijos fueron “grotescos” y una falta de respeto.

Esto había motivado a Yanina Latorre, panelista del programa, a salir en defensa de Peña y aclararle a Esmeralda que las palabras de la actual jurado del Bailando fueron en sentido metafórico.

“Fue una manera muy grotesca de cómo se refirió. Si yo le parezco loca, tampoco le di permiso para que me lo diga. Me pareció una falta de respeto”, dijo la actriz.

Yanina la tildó de "dictadora" y Esmeralda estalló.

A lo que Yanina le respondió: “Fue metafóricamente hablando. Florencia es humorista, es súper irónica, se ríe de ella misma, pero no te agredió. No está bueno lo que decís porque la gente tiene libertad de expresión y ella no te insultó ni te faltó el respeto. Decís `no la autorizo´ como si fueras la única que puede autorizar. Es medio dictadura lo tuyo”.

Yanina le recordó a Esmeralda cuando puso en duda la cantidad de desaparecidos en el Holocausto.

Invitada de regreso al ciclo que conduce Marcelo Polino, Esmeralda volvió a apuntar contra la mujer de Diego Latorre iniciando un feroz ida y vuelta donde se recordó la última dictadura militar y terminó poniendo en duda la carrera de la hija de Bartolomé Mitre.

El cruce entre Yanina Latorre y Esmeralda Mitre