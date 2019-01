El nazismo persiguió a los gays, pero descubren fotos de fiestas con "drag queens" de la Segunda Guerra

Mientras trabajaba para el Archivo de Conflictos Modernos de Londres, el fotógrafo alemán Martin Dammann tenía como tarea viajar por Europa y Estados Unidos recopilando fotografías de conflictos bélicos.

En varias de las imágenes halladas por Dammann, los soldados escenifican espectáculos de estilo cabaret.

Y fue así que se terminó topando con una gran sorpresa: un amplio archivo de imágenes de soldados alemanes posando con ropas femeninas durante la Segunda Guerra Mundial.

El hallazgo es particularmente insólito considerando que el régimen de Adolf Hitler persiguió y exterminó homosexuales, recluyendo a miles de ellos en campos de concentración.

Las representaciones femeninas se encaraban en ámbitos de celebración.

Sin embargo, Dammann plantea en diálogo con ElDiario.es que "en el ámbito militar no fue tan así" y que "la lógica militar no era explícitamente homófoba, porque era más importante para los militares contar con un número importante de soldados en buena forma y con la moral alta".

Así, de acuerdo al artista, las representaciones femeninas usualmente se ponían en juego en momentos de celebración durante los cuales los soldados organizaban espectáculos musicales y humorísticos.

"La homofobia era menos importante que la camaradería"

"Los soldados dan muestras en las imágenes de olvidar la guerra. Seguramente se dieron cuenta de que aquello era divertido y un espectáculo que les gustaba", señala Dammann. "Además, los jefes militares hicieron muy poco por prohibirlo. El pragmatismo de guerra hacía que la homofobia fuera menos importante que la camaradería".

Pocos de los protagonistas de las fotos están identificados.

De todas maneras, para el fotógrafo las imágenes no dejaron de ser una sorpresa, ya que como explica "estaba ante un fenómeno que contradice completamente la idea del soldado, especialmente la del Tercer Reich, cuya cultura de la masculinidad imperante no debía permitir, a priori, sacar una cara sensible".

Las imágenes halladas por Dammann terminaron compiladas y editadas en el libro Estudios sobre soldados: travestismo en la Wehrmacht, en el que tanto el fotógrafo como el sociólogo Harald Welzer aportaron ensayos escritos para analizar el fenómeno.