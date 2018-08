Quisieron tirar 30 años de historia a la basura: pintaron la puerta de la casa de Luca Prodan

Parece una broma. Recuerda aquel chiste de Quino en el cual una empleada muy solícita "ordena" el Guernica de Picasso. La casa donde vivía Luca Prodan en Alsina 451, donde hoy funciona el boliche Lo de Luca, tiene una puerta que a lo largo de tres décadas acumuló graffitis, pintadas e inscripciones de todos los fans de Sumo que pasaron por allí, en una suerte de ritual de afecto popular que se extendió desde la muerte del artista, en diciembre de 1.987. Hasta que de pronto, ayer, bajo una capa de pintura marrón, desaparecieron cientos, posiblemente miles de recuerdos.Tranquilos: esta historia tiene algo así como un final feliz.

Ariel Belont, el responsable de Lo de Luca, que además está declarado "Sitio de interés cultural" había ido a darle de comer a los gatos. "Cuando salí, a las 8 de la noche, cierro la puerta y veo que la habían pintado de marrón. Justo enfrente había un camioncito de la municipalidad. Y les digo "Loco, qué hicieron, cómo van a pintar la puerta, no se dan cuenta de que es un sitio de interés cultural, que es la casa de Luca. Cuando les dije que era la casa de Luca me dijeron "Uy, loco, disculpá, perdón", les pregunté si no tenían una hidrolavadora para sacar la pintura ahora mismo, me dijeron que no y se fueron lo más rápido que pudieron. Yo tengo la costumbre de barnizar la puerta justamente para mantener las pintadas de la gente. Eso fue lo que me salvó.

De paso por Buenos Aires, Andrea Prodan (el hermano de Luca), que vino a la ciudad para hacer un show con su banda Romapagana (Andrea vive en Nono, provincia de Córdoba) se enteró de lo ocurrido. " Esta es maldad? IGNORANCIA? ESTO es ser 'CARETA'? O 'los chicos' solo se equivocaron, sin saber...aparentemente... lo que hacían? Si un Gobierno de Ciudad lo mandó a hacer, no respeta un ritual de cariño y de amor TAN espontáneo, en tiempos de represión espiritual y libertaria como este", escribió el artista en su muro de Facebook.

La puerta pintada por empleados municipales. Un papelón.

BigBang se comunicó con Victoria Hassan, jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio público de la Ciudad. Hassan se enteró por nuestro llamado de lo ocurrido y pidió fotos de lo sucedido. "Si sucedió eso y fuimos nosotros, yo mismo personalmente voy a pedirles disculpas", señaló. Una vez que yo mismo le remití las fotos de lo sucedido, pidió el teléfono de Belont para comunicarse personalmente con él.

"Nosotros tenemos un programa de limpieza de graffitis en los frentes, pero siempre hay que tocarle el timbre antes a los dueños de la propiedad para preguntarles si quieren que se los limpiemos. En este caso, es evidente que los empleados no se dieron cuenta de que era la casa de Luca", explicó.

La "obra" terminada.

"Qué lindo que quedó", habrán pensado los empleados.

"Hace unos minutos abrimos la puerta de la Casa y nos encontramos con 2 chicos que trabajan para el Gobierno de la Ciudad que terminaban de pintar las puertas y las paredes de la entrada de la Casa...No tenemos ganas de causar polemicas y dividir a la gente con opiniones politicas pero No esta para nada bien que te pinten las puertas y las paredes de tu casa sin ni siquiera avisar o preguntar. Hacemos un gran esfuerzo y gracias a q uds vienen los fines de semana podemos mantener el lugar funcionando y que de repente lleguen 2 muchachos, Empleados del gobierno de la Ciudad y te BORREN 30 AÑOS DE HISTORIA DE GENTE QUE PASO Y DEJO ALGO ESCRITO AHI.... No merecen menos que un gran big FUCK YOU !! , escribieron los responsables de Lo de Luca en su muro de Facebook.

Ayer mismo, un joven llamado Javier Quintana decidió poner manos a la obra. Fue y él mismo pintó con sus propias manos dos caritas de Luca y el logo de Sumo.

Javier Quintana y Andrea Prodan, a pura reconstrucción.

Mientras estaba en plena faena se topó con el propio Andrea. Andrea escribió Luca perdura.

Hasta la propia Stephanie Nuttal, baterista original de Sumo, se preocupó por este disparate y felicitó a Quintana por su iniciativa. "Ojalá no lo arresten a este chico", escribió, en diálogo con Andrea a través de Facebook.

"Luca perdura", escribió Andrea Prodan cuando se enteró de lo ocurrido.

Dijimos que esta historia tenía un final feliz. Así es. Ariel Belont, el responsable de Lo de Luca, periódicamente se toma el trabajo de barnizar la puerta, precisamente para preservar los recuerdos que allí se van acumulando. Eso los salvó. en la mañana de hoy, munido de una hidrolavadora, eliminó la pintura al agua marrón caca con la cual, por un día, algunos habían querido borrado la memoria y las manifestaciones de afecto de 30 años de un pueblo a uno de sus artistas más queridos. Belont, además, logró preservar las caritas de Luca, de manera tal que se sumaron a las inscripciones antiguas. Mirá el video. Son ocho segundos de libertad.

Y así es como, de nuevo, la puerta de la casa de Luca está a salvo una vez más.

¿De qué hablan los pibes cuando escriben Luca Not Dead en esta puerta, o en cualquier pared del país? De cosas como esta, de la memoria que no es tan fácil eliminar con una brocha gorda.