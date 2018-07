Cómo sigue la vida de Nahir tras la condena y cuál será la estrategia de sus abogados

Mientras que la ciudad entera se conmocionaba luego de que el Tribunal de Gualeguaychú pronunció su condena, Nahir Galarza permanecía encerrada en su celda. Incomunicada y sin televisión -que transmitía casi en cadena nacional el veredicto-, la asesina de Fernando Pastorizzo se enteró por boca de uno de sus abogados, Horacio Dargainz, que hacía pocos minutos había hecho su ingreso en la historia policial argentina como la persona más joven en haber sido condenada a prisión perpetua.

Nahir Galarza fue condenada a perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo.

La joven de 19 años permanecerá por el momento detenida en la Comisaría de la Mujer, la misma en la que cumplió con su prisión preventiva desde el 3 de enero, luego de haber confesado el homicidio. Lleva seis meses en el mismo lugar y, tal como anticipó el juez Mauricio Derudi durante la lectura del anticipo del veredicto, seguirá allí por tiempo indeterminado.

Uno de los escenarios esperados por Nahir era, tal como lo solicitó durante los últimos seis meses, aguardar la efectivización de su condena con el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, el Tribunal volvió a negarle el derecho y prorrogó la prisión preventiva hasta que la condena quede efectiva o la Cámara de Casación Penal falle lo contrario: “Estamos ante la máxima penalidad prevista y eso se traduce en un aumento proporcional del peligro de fuga”.

¿Por qué Nahir no fue trasladada de inmediato a una cárcel? La Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, más conocida como “El Potrero”, no tiene disponibilidad. “La carencia de lugar fue informada a este Tribunal por el director del servicio penitenciario provincial”, precisó Derudi. La medida no fue bien tomada por los familiares de Fernando. Su hermana, Clara, indicó: “Una comisaría no es para una prisión perpetua. Pero sabemos que va a llegar a la cárcel común tarde o temprano”.

Fernando tenía 20 años cuando fue asesinado por Nahir Galarza.

Uno de los mayores miedos de la familia Galarza es que, en un futuro, sea trasladada al penal de máxima seguridad de Paraná; la otra opción provincial para que cumpla su condena, ubicada a casi 300 kilómetros de Gualeguaychú. ¿El motivo? Allí se encuentran la mujer y la hermana de Claudio Marcelo Cañete, el narco al que el padre de Nahir asesinó con una escopeta el sábado 20 de septiembre de 1996 en la ciudad de Concordia, durante un operativo encubierto.

Una sangrienta paradoja del destino quiso que Nahir naciera dos años después. Llegó al mundo mientras su padre, un efectivo policial de la provincia, estaba sentado en el banquillo de los acusados. En su momento, la fiscalía solicitó una pena de diez años de prisión por homicidio simple al considerar que Galarza tuvo una “reacción desmedida”. Sin embargo, la Justicia lo absolvió alegando “legítima propia”.

Los padres de Nahir Galarza decidieron a último momento no presenciar el veredicto.

En el caso de Nahir, todavía quedan instancias de apelación. La lectura de los fundamentos del veredicto tendrá lugar recién después de la feria judicial, que se extenderá hasta el 27 de julio. Recién ahí, los abogados de Nahir podrán plantear una nueva estrategia y definir cómo apelarán la condena. “Hasta que no tengamos todos los fundamentos no podemos hacer nada”, reconoció a BigBang el abogado Dargainz.

Una vez agotadas todas las instancias de apelación, el juez de ejecución de pena deberá definir en dónde la cumplirá; en caso de que Casación falle de modo adverso al Tribunal de Gualeguaychú. “El Potrero”, la opción más buscada por los Galarza, podría convertirse en realidad. ¿Por qué prefieren que su hija vaya a ese penal?

Nahir aprovechaba las audiencias para leer el expediente.

En principio, además de evitar al de Paraná, no es un penal tradicional. Se trata de un predio de 50 hectáreas donde se emplazan los edificios de talleres, aulas, espacios recreativos y oficinas administrativas. “No hay presos de peligrosidad y, además, hay un pabellón de mujeres con 25 reclusas. Es una cárcel tranquila y está a sólo 17 kilómetros”, reconocieron fuentes de la causa a BigBang.

El padre de Fernando, después de la condena, se opuso de modo categórico a que sea “beneficiada” con un eventual traslado al “Potrero”. “De ninguna manera va a suceder. Va a estar un tiempito más acá y después va a ir al penal de Paraná segurísimo”, manifestó Gustavo en la puerta de los Tribunales.

La mamá de Fernando, escoltada por su madre y sus dos hijos.

Hasta definir su destino, Nahir seguirá en la comisaría y su rutina no cambiará demasiado. En marzo, con la esperanza de lograr la hazaña judicial de ser absuelta, se inscribió como alumna regular para cursar el segundo año de la carrera de abogacía en la Universidad de Concepción del Uruguay. Sus padres desembolsaron 7500 pesos entre cuota y matrícula. Según sus padres, la joven condenada se enfocó durante todo este tiempo en sus estudios; aunque nunca abandonó la comisaría para rendir exámenes.

El comienzo del segundo cuatrimestre la encontrará ya condenada. Aunque no se sabe aún si la homicida decidirá hacerlo, la casa de estudios ya anticipó que no se negará a recibirla. “La Universidad no juzga las conductas. No somos jueces, somos educadores”, se excusó el rector, Héctor Sauret.

Una de las últimas fotos de Fernando: se ven los golpes en su rostro.

Pasará también su cumpleaños número 20, la edad que tenía Fernando al momento de ser asesinado, tras las rejas. El 11 de septiembre caerá un martes, por lo cual no recibirá la visita de sus padres, que sólo pueden hacerlo los miércoles y los sábados sólo por dos horas. Lo mismo sucedió durante el último día del padre: debieron celebrarlo un día antes, también dentro de la celda.